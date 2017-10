Filmele săptămânii

Ştire online publicată Joi, 01 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

// Astăzi, ora 23:10, la TVR 2 este difuzat filmul „Seraphine” (dramă, Franța, 2009), în regia lui Martin Provost, cu Yolande Moreau, Ulrich Tukur. La început de secol XX, un binecunoscut colecționar german închiriază un apartament în Senlis, un orășel aflat la o distanță confortabilă de nebunia Parisului, pentru a scrie și a se odihni. Aici, el este surprins să afle că femeia de serviciu, o creatură aproape nebună, diformă și îmbătrânită, ignorată sau luată peste picior de toată lumea, este nimeni alta decât Seraphine, celebra pictoriță naivă. // Vineri, 2 aprilie, ora 23:20, la TVR Cultural poate fi vizionat filmul „Depuis qu’Otar est parti” (dramă, Franța-Belgia, 2003), în regia Juliei Bertucelli, cu Esther Gorintin, Nino Khomasuridze și Dinara Drukarova. Eka locuiește împreună cu fiica și cu nepoata sa la Tbilisi, în Georgia post-sovietică. Otar, fiul ei mult-iubit, deși medic de meserie, lucrează pe un șantier de construcții la Paris, de unde îi trimite periodic scrisori mamei sale. Când fiica și nepoata află că Otar și-a pierdut viața într-un accident, hotărăsc s-o cruțe pe Eka, ascunzându-i adevărul. Până în ziua când bătrâna mamă hotărăște că e timpul să plece la Paris, pentru a-și vizita băiatul... Filmul a obținut Premiul Cesar, în 2004, pentru debut regizoral și Marele Premiu al Săptămânii Criticii, la Cannes, în 2003. // Tot vineri, ora 00:10, la TVR 2 va fi difuzat filmul „Breaking Through”, (dramă, Canada, SUA, 2003), în regia lui David Attwood, cu Diane Keaton, Michael Seater, Colin Roberts. Povestea sfâșietoare a lui Patsy McCartie, văduvă și mamă iubitoare a doi copii, mereu în căutarea unei slujbe în plus, care s-o ajute să-și întrețină familia. Când toate ușile i se închid în față, Patsy se vede nevoită să lucreze cu un traficant de droguri. Curând, ea devine dependentă de drogurile pe care le vinde, se afundă în neputință, pierde contactul cu realitatea și ajunge să-și neglijeze familia și pe ea însăși... Rămâne de văzut dacă va găsi forța necesară să-și învingă soarta.