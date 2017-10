Filme în aer liber, la Festivalul Nomad Global Village

De aproape două săptămâni, Piața Ovidiu din Constanța găzduiește prima ediție a Festivalului de film în aer liber Nomad Global Village, unde au fost deja proiectate câteva dintre capodoperele cinematografiei din toate timpurile.Și în acest week-end, proiecțiile continuă cu filmul câștigător al Premiului Oscar pentru Cel mai bun film străin, European Film Award pentru Cel mai bun film, Cel mai bun actor, Cel mai bun scenariu, programat sâmbătă, 20 august, cu începere de la ora 21,30 - „Viețile altora/ The lives of others”, în regia lui Florian Henckel von Donnersmarck.Duminică, 21 august, de la aceeași oră 21.30, e rândul unui alt multi-premiat „Soare înșelător/Burnt by the sun”, în regia lui Nikita Mikhalkov, care a primit Premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin, Marele premiu al Juriului și Premiul juriului ecumenic la Cannes.Ultima proiecție a festivalului este programată pe 29 august.Până atunci, sunteți așteptați să luați loc, gratis, în fața marelui ecran în aer liber.