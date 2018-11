Filme de week-end. Olivia Wilde ne arată cât de frumoasă este viața

Week-end-ul acesta, vă invităm la film! Unde? La Cinema Cityplex Tomis Mall, unde aveți ocazia de a viziona o mulțime de filme de excepție. Dintre acestea, vom aminti doar câteva titluri. „Așa-i viața”, cu Olivia Cooke, Olivia Wilde, Samuel L. Jackson, Oscar Isaac, Antonio Banderas, Mandy Patinkin are de toate: dramă, dragoste, acțiune.Timp de 118 minute, regizorul și scenaristul Dan Fogelman face o analiză pertinentă și extinsă asupra dragostei, familiei, tragediei, bucuriei și sorții într-un film înduioșător, hilar și perfect uman. El creează o saga întinsă pe mai multe generații, care celebrează viața cu toate complicațiile sale, pe fundalul unei coloane sonore inspirate din albumul de referință al lui Bob Dylan, „Time Out of Mind”.„Așa-i viața” ni-i prezintă pe foștii colegi de școală Will și Abby care se îndrăgostesc, se căsătoresc și sunt gata să devină părinții primului lor copil. Pe măsură ce se derulează povestirea, soarta îi va aduce pe cei doi într-un contact mai mult sau mai puțin obișnuit, cu Dylan, o tânără îndurerată care încearcă să-și rezolve problemele, cu Irwin, care își crește nepoata într-o lume periculoasă, cu domnul Saccione, un moșier prosper din Spania și alții.„Climax” este un alt titlu pe care vi-l recomandăm, un film din a cărui distribuție fac parte Sofia Boutella, Romain Guillermic, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Giselle Palmer, Thea Carla Schott.La mijlocul anilor ’90, o trupă de tineri dansatori se adună într-o școală internat închisă, situată în inima unei păduri, pentru a împărtăși un ultim dans. Trupa începe să sărbătorească, însă petrecerea se transformă într-un coșmar pe măsură ce dansatorii descoperă că au bătut cupe de sangria amestecate cu un puternic drog psihedelic. Rapid, atmosfera devine încărcată și o nebunie ciudată îi va cuprinde toată noaptea. Cu toate că le este evident că au fost drogați, aceștia nu știu de către cine și de ce. Și, în curând, este imposibil să se opună psihozelor lor, amorțite de ritmul hipnotic și din ce în ce mai electric al muzicii. În timp ce unii se simt în paradis, majoritatea se cufundă în iad.Urmărind călătoria lor de la jubilare la haos, pelicula observă atracțiile, rivalitățile și violența pe fondul unui colaps psihedelic colectiv. Nici copiii nu sunt uitați, ei având posibilitatea de a urmări „Covorul zburător”. Timp de 81 minute, Hodja, fiul unui croitor dintr-un sătuc din deșert, visează să cunoască lumea plină de aventuri de dincolo de munții pe care îi vede la orizont. Soarta îi surâde când vecinul său, bătrânul El Faza, îi împrumută covorul său zburător, cu condiția să i-o aducă pe nepoata acestuia, rămasă singură în Petto, orașul sultanului. Împreună cu căprița sa, Raya, Hodja pornește într-o călătorie plină de peripeții în care va avea de înfruntat pericolele orașului, aligatori, pe sultan și gărzile lui. „Overlord”, cu Wyatt Russell, Bokeem Woodbine, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker, Jacob Anderson vă duce într-o atmosferă de mister. Astfel, cu numai câteva ore înainte de Marea Debarcare din Normandia, o trupă de parașutiști americani aterizează în Franța ocupată de naziști, cu o misiune crucială pentru succesul invaziei. Însărcinați cu distrugerea unui emițător radio aflat pe o biserică fortificată, soldații își unesc forțele cu o tânără localnică pentru a distruge turnul bisericii. Dar biserica ascunde ceva terifiant în catacombe - un laborator secret nazist, unde soldații americani vor avea de înfruntat inamici cum nimeni nu a văzut vreodată. Nici pelicula „Singură la nunta mea”, cu Alina Ioana Șerban, Tom Vermeir, Jonas Bloquet nu trebuie ratată. Filmul aduce în prim plan povestea Pamelei, o tânără din comunitatea romă, o femeie spontană și amuzantă. Ea trăiește cu copilul său în vârstă de doi ani și cu bunica, într-o casă dărăpănată unde împart același pat. Ea visează la libertate și se îmbarcă spre necunoscut, renunțând la tradițiile care o sufocă. Speră să se căsătorească pentru a-și schimba destinul, dar și pe al fiicei ei. Ce se întâmplă mai departe, veți afla dumneavoastră…Mirabela ȘERBĂNESCU