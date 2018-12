Filme de week-end. Jason Momoa îl aduce pe "Aquaman" pe marile ecrane

Chiar dacă se apropie sărbătorile, asta nu înseamnă că nu puteți viziona un film bun. Cinema Cityplex Tomis Mall vă îmbie, în acest week-end, cu mai multe titluri. Astfel, veți putea urmări „Bumblebee”, cu Hailee Steinfeld, John Cena, Angela Bassett, Justin Theroux, un film de acțiune, aventuri, SF, în care un fugar, Bumblebee, își găsește refugiu într-un atelier dintr-un orășel maritim din California.Charlie, o fată care urmează să împlinească 18 ani și care încearcă să-și găsească un loc al ei pe lume, îl descoperă pe Bumblebee, cu răni adânci din bătălii trecute și aproape nefuncțional. Ulterior, între cei doi se va înfiripa o prietenie care va ajuta omenirea să scape dintr-o invazie pe cât de neașteptată, pe atât de periculoasă.„Omul păianjen: În lumea păianjenului” cu Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Liev Schreiber, Jake Johnson ni-l prezintă pe adolescentul Miles Morales, din Brooklyn, în rolul principal, ca o dovadă a posibilităților nelimitate pe care le are universul Spider-Man, în care oricine ar putea să poarte vestita mască.Inspirat de personajele din cartea de benzi desenate a scriitorului Brian Michael Bendis și a artistului plastic Sara Pichelli, din 2011, filmul se axează pe aventurile unui adolescent afro-latino-american din Brooklyn, Miles Morales, care încearcă să se integreze într-o școală privată din Manhattan.Tatăl lui Miles este un ofițer de poliție ca la carte, iar mama sa este o asistentă medicală extrem de devotată meseriei sale. Amândoi sunt niște părinți iubitori, mândri de realizările fiului lor, dorind să-l vadă integrat în școala pentru copii supradotați, unde l-au înscris.Totuși, acomodarea pentru noua școală pare a fi destul de grea pentru Miles, care ar prefera mai degrabă să petreacă timp cu prietenii săi din vecini sau să-l viziteze pe unchiul Aaron, care-l încurajează în pasiunea sa pentru graffiti. Ce se întâmplă în continuare, rămâne să vedeți dumneavoastră.O altă peliculă ce nu trebuie ratată este „Aquaman”. Timp de 140 minute, „Aquaman” îl aduce pe Jason Momoa în rolul lui Arthur Curry, alias Aquaman. Momoa îl descrie pe Curry ca fiind „jumătate om, jumătate zeu”. Poate să respire sub apă, să comunice cu creaturile mării și pe deasupra este superputernic. Geoff Johns spune că e „un om prins între două lumi, dar care are responsabilitatea de a le proteja pe amândouă...”Și „Robin Hood” este o alternativă de petrecere a timpului liber în acest sfârșit de săptămână. Robin Hood (Taron Egerton), războinic călit în luptă, și comandantul său maur, Little John (Jamie Foxx), pornesc o revoltă îndrăzneață împotriva corupției la nivel înalt, ce are rădăcini și legături chiar și cu Coroana Angliei, într-o aventură plină de acțiune, de explozii, multe lupte, dar și mult romantism.