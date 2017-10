Filme de top, la Festivalul „Anonimul“

Ştire online publicată Luni, 09 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ediția din acest an a Festivalului Anonimul, care se va desfășura între 9 și15 august la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, va avea o secțiune dedicată filmelor românești, ce include titluri ca „Marți, după Crăciun” de Radu Muntean și „Website Story” de Dan Chișu, au anunțat vineri organizatorii. În acest an, Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul nu a mai primit sprijin financiar din partea Centrului Național al Cinematografiei. „Este în continuare un an greu pentru noi”, a declarat Miruna Micu-Berescu, directorul festivalului, vineri, într-o conferință de presă. Astfel, ediția a șaptea a Festivalului Anonimul este organizată de Fundația Anonimul, cu sprijinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Institutului Cultural Român, Consiliului Județean Tulcea, Centrului Cultural American și Televiziunii Române, producător asociat. În secțiunea „Romanian Off” a festivalului sunt incluse filme precum „Nuntă în Basarabia” de Napoleon Helmis și „Felicia, înainte de toate” de Răzvan Rădulescu. Anul acesta, muzicianul Lucian Ban revine la Anonimul cu un nou proiect creat special pentru festival: „Tarkovsky Redux - like spirit without a shadow”. Proiectul îl are ca invitat pe Mat Maneri, un violist american nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album de muzică alternativă, în 2006, alături de Lucian Ban, Silent Strike și Dan Băsu. Astfel, scene din celebrele filme ale lui Tarkovski – „Oglinda”, „Nostalgia”, „Sacrificiul” și „Călăuza” - sunt reimaginate și proiectate live de Dan Băsu, pe muzica semnată de Mat Maneri, Lucian Ban și Silent Strike. Festivalul Anonimul prezintă în deschiderea ediției din acest an, în premieră în România, cel mai recent film al regizorului iranian Abbas Kiarostami, recompensat cu premiul Palme d’Or - „Gustul cireșelor”(1997) și „Duplicatul” (2010). În cadrul Serii HBO va fi prezentat, printre altele, „The Shukar Collective Project”, în regia lui Matei Alexandru Mocanu, ce urmărește nu numai un proiect muzical, dar și interacțiunea a două culturi profund diferite: vechi și nou, tradițional și avangardist, muzică electronică și muzică realizată cu linguri și butoaie. La secțiunea de scurtmetraje a Festivalului Anonimul 2010 au fost înscrise 350 de pelicule de ficțiune și animație din 36 de țări, dintre care 45 de producții românești. Selecția realizată de criticul de film Irina Margareta Nistor cuprinde 30 de scurtmetraje de ficțiune și 20 de scurtmetraje de animație. Filmele selecționate concurează pentru premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficțiune, respectiv cel mai bun scurtmetraj de animație, fiecare în valoare de 1.000 de dolari, distincții acordate de asemenea pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la festival. Totodată, la secțiunea scurtmetraje ficțiune, Fundația Anonimul va acor-da premiul „Ovidiu Bose Paștină”, în valoare de 1.000 de dolari.