Filme de Porumboiu, Muntean și Jude, la Festivalul de la Karlovy Vary

"Comoara", de Corneliu Porumboiu, "Un etaj mai jos", de Radu Muntean și "Aferim!", de Radu Jude se numără printre filmele ce vor fi proiectate în secțiuni paralele ale celei de-a 50-a ediții a Festivalului de la Karlovy Vary (3- 11 iulie), informează site-ul oficial al evenimentului. "Aferim!", filmul pentru care Radu Jude a primit Ursul de Argint pentru regie, la Berlinale 2015, va rula în secțiunea "Orizonturi" de la Festivalul de la Karlovy Vary. În aceeași secțiune, va fi prezentat și filmul lui Radu Muntean, "Un etaj mai jos", care a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard. "Comoara", de Corneliu Porumboiu — care a primit premiul Un Certain Talent, la Cannes 2015 — va rula în secțiunea "Another View" a festivalului, ce se desfășoară între 3 și 11 iulie. Nici scurtmetrajele românești nu lipsesc din selecția prestigiosului festival din Republica Cehă — "Colecția de arome", de Igor Cobileanski, va fi proiectat în secțiunea "Prague Short Film Festival Presents". Competiția oficială a Festivalului de la Karlovy Vary cuprinde două producții românești — "Muntele magic", de Anca Damian și "Box", de Florin Șerban. De asemenea, debutul în lungmetraj al lui Nicolae Constantin Tănase, "Lumea e a mea", va fi prezentat în competiția secțiunii paralele a festivalului — "East of the West". Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary este unul dintre cele mai importante evenimente de gen din Europa.