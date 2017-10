Filme de Oscar la IPIFF

Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Independenți, IPIFF 2008, s-a deschis aseară, la Teatrul de Stat Constanța, cu cel mai recent film al regizorului Nae Caranfil, „Restul e tăcere”. Filmul este dedicat primilor producători de film de la începutul secolului, din România, și anume Leon Popescu, Grigore Brezeanu, Pascal Vidrașcu, realizatorii peliculei „Independența României”, o adaptare pentru ecran a Războiului de Independență purtat în 1877. Structurat în trei categorii de competiții: a) Lung metraj: de ficțiune și documentar, b) scurt metraj: de ficțiune și documentar, c) școli de film: ficțiune și documentar, festivalul mai include și Panorama filmului românesc, precum și avanpremiere (românești și străine). La ediția din acest an a festivalului, juriul competiției de lung metraj ficțiune și documentar este compus din: Cristian Tudor Popescu – jurnalist, Alexandru Tocilescu – regizor, Laszlo Kantor - producător, Radu F. Alexandru – scriitor, Sorin Lucian Ionescu - scenarist. De asemenea, din juriul competiției de scurt metraj ficțiune și documentar fac parte: Dana Duma – critic de film, Gheorghe Bălășoiu – scenograf, Dan Nanoveanu – editor, Dinu Șerbescu - regizor animație, Mihai Orășanu - producător, iar în juriul competiției școli de film se află câte un student reprezentând UNATC, „Hyperion” și Universitatea Media. Juriul criticii (off road) este compus din ziariști și critici prezenți la festival. Ediția IPIFF de anul acesta va aduce în atenția publicului filme care au câștigat anul acesta premiile Oscar: „No Country for old Men”, care a câștigat premiul pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu și cel mai bun actor într-un rol secundar, Javier Bardem, „There Will be Blood”, regizat de Paul Thomas Anderson și câștigător a două premii Oscar pentru imagine și pentru cel mai bun actor în rol principal, Daniel Day-Lewis, „Atonement”, regizat de Joe Wright, cu James McAvoy și Keira Knightley în rolurile principale. Filmul a câștigat un Premiu Oscar pentru muzică datorită lui Dario Marianelli. Un alt film care va putea fi vizionat la IPIFF este „La Vie en Rose / La Môme”, filmul despre viața celebrei Edith Piaf, interpretată de Marion Cotillard, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Filmul a obținut și premiul pentru cel mai bun machiaj și pentru cea mai bună muzică. De asemenea, vor fi proiectate și filmele „My Blueberry Nights”, regizat de Wong Kar Wai, cu Jude Law, Norah Jones și Natalie Portman și co-producția italiano-franceză „Nuo-vomondo”, câștigător al Premiului CinemAvvenire, la Veneția în 2006. Spectacolele se vor desfășura zilnic, în perioada 14 – 20 iulie, la Cityplex Tomis Mall, Arenele Tomis, Teatrul de Stat Constanța, dar și pe plajă, la Cinema IPIFF, respectiv pe terasa hotelului „Flora”.