Filme de Oscar în aer liber la Constanţa

Filme de Oscar în aer liber la Constanța

Hollywood-ul se mută în următoarele trei săptămâni, la Constanța. Piața Ovidiu și faleza Cazino din Constanța vor găzdui în perioada 25 iulie - 13 august caravana Filme de Oscar. 18 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor vor fi proiectate în fiecare seară, de la 21,30, în aer liber, pe marele ecran. Intrarea este liberă pentru public, în limita locurilor disponibile.Iubitorii celei de-a șaptea arte au posibilitatea să urmărească, de marți până joi, în Piața Ovidiu din Constanța, și de vineri până duminică, pe faleza Cazino, capodopere ale cinematografiei universale, ce vor putea fi urmărite în condițiile unei săli de cinema moderne, la standarde de calitate europene, pe un ecran gonflabil de 120 metri pătrați și singurul proiector digital mobil din țară, de 18.300 lumeni.În această seară, în Piața Ovidiu, puteți viziona filmul „O minte sclipitoare” („A beautiful mind”), cu Russell Crowe, peliculă cu un palmares de patru nominalizări și patru premii la Oscar și două nominalizări și patru premii la Globul de Aur. Mâine seară, în Piața Ovidiu, vine „Pacientul englez” („The English patient”), cu Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas și Juliette Binoche. Filmul a adunat, de-a lungul anilor, trei nominalizări și nouă premii Oscar, cinci nominaliăzi și două premii Globul de Aur, trei nominalizări și un premiu Bafta.Vineri seară, pe 28 iulie, este programată proiecția filmului Anna Karenina, cu Keira Knightley și Jude Law în rolurile principale. Pelicula are în palmares trei nominalizări și un premiu Oscar, o nominalizare la Globul de Aur, un premiu și șase nominalizări Bafta.Dacă nu aveți program sâmbătă seară, vă puteți întâlni în Piața Ovidiu cu Tom Hanks, în filmul „Forrest Gump”. Iar duminică „aterizează” Leonardo di Caprio, din filmul „Aviatorul”.„Zbor deasupra unui cuib de nuci” și „La la land“Săptămâna viitoare sunt programate proiecțiile filmelor „Gladiatorul”, cu Russell Crowe, „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, cu Jack Nicholson, „Braveheart”, cu Mel Gibson, „Viața lui Pi”, cu Suraj Sharma, „Strania poveste a lui Benjamin Button”, cu Brad Pitt și Cate Blanchett, și „Zootopia”, pelicula câștigătoare a premiului Oscar și a Globului de Aur pentru cel mai bun lungmetraj de animație. De asemenea, între 8 și 13 august, sunt programate filmele „Moonlight”, „Hell or high water”, „There will be blood”, „Tăcerea mieilor”, „La la land”, „Talentatul domn Ripley”.Pe lângă proiecțiile de film, spectatorii vor avea parte de două spectacole de circ oferite de Fundația Parada, pe 28 și 29 iulie, două spectacole de joc cu focul pe 4 și 5 august, spectacole de percuție cu Barbarossa Samba Group pe 11 și 12 august, concursuri de desene pe asfalt și ateliere de reciclare creativă pentru copii, în week-end-ul 4 - 6 august.În ultimele două săptămâni, în Piața Ovidiu, vor putea fi vizitate și două expoziții de fotografie. „End of a world as we know it” este un proiect Imagist, realizat de Cătălin Alexa, dedicat meseriilor și ocupațiilor care au suferit multe schimbări în ultimii ani, au dispărut sau sunt pe cale să dispară. A doua expoziție cuprinde fotografii din insula Ada Kaleh, adunate de clujeanul Ucu Bodiceanu. Imaginile capturează frumusețea insulei înghițite de apele Dunării, locuitorii și viața cotidiană pe Ada Kaleh.Detalii despre filme și programul complet, îl găsiți pe site-ul www.filmedeoscar.ro.