„Filipissima” s-a amânat

Astă-seară, pe scena Casei de cultură a sindicatelor Constanța era programat spectacolul extraordinar „Filipissima”, ce-i avea ca protagoniști pe Felicia Filip, Iris, Răzvan Mazilu, Dream Band, în regia lui Cristian Mihăilescu, producător artistic fiind Mike Godoroja. Din motive necunoscute, am fost anunțați că evenimentul se amână la o dată ce va fi anunțată din timp, cel mai probabil în vară. Toți cei care o așteptau pe Felicia Filip să-și lanseze, cu această ocazie, primul album de pop-rock cântat de o soprană în România vor mai avea de așteptat. Cât privește albumul „Filipissima”, acesta cuprinde preluări denumite „pop cult”, după piese celebre precum „Show Must Go On”, „Sailing” sau „Nights in White Satin”. Albumul cuprinde piese din repertoriul internațional, aparținând unor nume precum Queen, Rod Stewart, Moody Blues, Kansas, Emerson, Lake & Palmer. Piesele au fost reorchestrate și au primit versuri și titluri în limba română. De asemenea, albumul, produs de casa de discuri Nova Music, cuprinde și două piese alături de Iris - „De vei pleca” și „Baby, Baby”. Constănțenii care au achiziționat bilete pentru acest spectacol și care vor să li se returneze retur contravaloarea sunt așteptați la casa de bilete de la sediul Casei de cultură.