Fiii satului Vâlcele se pregătesc de sărbătoare

An de an, satul Vâl-cele își adună fiii risipiți pretutindeni în lume. Anul acesta localnicii sărbătoresc cea de-a XXI - a ediție a sărbătorii „Fiii satului”. Sărbătoarea a fost organizată la Vâlcele, pentru prima dată în Dobrogea, în urmă cu 20 de ani.Stan Bugu, fiu al satului, a declarat că acest model de sărbătorire a fost împrumutat și de alte localități. „Avem locuri minunate, binecuvântate de Dumnezeu cu frumuseți deosebite, unice în felul lor. Atât în vale unde ne așezăm la sărbătoare, cât și sus în deal unde sunt bujori, au fost declarate zone protejate. Dacă urci dealul între păduri ai să vezi o minune naturală, o câmpie roșie cât vezi cu ochii. Aceștia sunt Bujorii de câmp”, a declarat Bugu. Organizatorul sărbătorii a povestit că zona se bucură de un peisaj mirific: pădure, izvoare și poienițe pline cu flori. Sărbătoarea adună, anual, mii de participanți. Nu doar localnicii satului participă la eveniment, ci și oamenii din satele vecine. Organizatorul care este și cetățean de onoare al orașului Negru Vodă, Stan Bugu, a adăugat că ziua în care are loc sărbătoarea a fost stabilită în urmă cu mulți ani, a doua duminică după Paști. În Valea Acargelii sunt invitați toți sătenii să se bucure în mijlocul naturii, alături de cei dragi. Amintim că satul Vâlcele se află la o distanță de aproximativ opt kilometri de Negru Vodă.