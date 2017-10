Festivitatea de deschidere a Centrului de cercetări al elevilor constănţeni

Festivitatea de deschidere a Centrului de cercetări al elevilor constănțeni

Sâmbătă, 22 septembrie, la ora 10, în aula Coriolan a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, va avea loc festivitatea de deschidere a Centrului de cercetări al elevilor.În cadrul acesteia se vor premia elevii câștigători ai concursului „International Space Settlement Design Competition” NASA - Houston Texas, SUA și elevii de la Școala gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanța - câștigătorii categoriei sub 13 ani a concursului internațional „Explore the high-energy Universe”, secțiunea „Design your own high-energy astrophysics mission” organizat de European Space Agency.