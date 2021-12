Festivitate de premiere în aula Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale

Proiectul de responsabilitate socială „Lumea de sub navă”, desfășurat de Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului – Filiala Constanța, în parteneriat cu Forțele Navale Române, în perioada august – decembrie 2021, având ca beneficiari cele trei instituții de învățământ militar de marină, a ajuns la momentul bilanțului.Festivitatea a avut loc vineri, 10 decembrie, în aula Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, în prezența reprezentanților Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului și ai celor trei instituții de învățământ militar ale Forțelor Navale Române, respectiv Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”.Pe parcursul celor patru luni în care proiectul a fost în derulare, de Ziua Națională a Dobrogei, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” au fost plantați 10 puieți de arțari canadieni și 200 de trandafiri, cu ajutorul studenților academiei constănțene și elevilor de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”. La Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale a fost amenajată o mini-seră cu plante ce vor fi folosite la popota instituției de învățământ și la plantarea de răsaduri.De asemenea, în cadrul proiectului a fost lansat un concurs de desen adresat elevilor și studenților militari, cu tema „Lumea de sub navă”, iar cele mai bune 12 lucrări au fost introduse într-un calendar pentru anul 2022.Cu această ocazie, inițiatorul proiectului, Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Filiala Constanța, prin reprezentantul său, doamna Liana Naum, a organizat lansarea unui calendar, pentru anul 2022, în care se regăsesc cele mai bune desene realizate de elevi și studenți de la cele trei instituții de învățământ militar de marină și i-a premiat, totodată, pe autorii lucrărilor.Pentru activitatea susținută și pentru buna colaborare din timpul derulării proiectului, au primit plachete și diplome și cele trei instituții de învățământ.Obiectivul principal al proiectului „Lumea de sub navă” a fost acela de a aduce un aport la consolidarea domeniului educației pentru mediu în rândul elevilor și studenților militari. Inițiativa a vizat totodată consolidarea abilităților civice ale tinerilor, prin intermediul educației non-formale.Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Filiala Constanța se numără printre organizațiile care au fost declarate „Câștigători de Fond pentru Constanța” și care au fost finanțate de Lidl România, prin intermediul programului „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”.Cu sprijinul micro-granturilor nerambursabile, echipa asociației implementa programul de responsabilitate socială „Lumea de sub navă” la sediile celor trei instituții de învățământ militar de marină din Constanța.Fondul pentru un viitor mai bun în Constanța este un program de finanțare ajuns la a II-a ediție, administrat de Federaţia Fundaţiile Comunitare din România - FFCR, finanțat de Lidl Romania și implementat la Constanța de Fundația Comunitară Galați.