Festivalul Tinereţii, la Teatrul de vară din Jupiter

Festivalul Tinereții, la Teatrul de vară din Jupiter

Ştire online publicată Joi, 29 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Între 2 și 8 septembrie, pe scena Teatrului de Vară din Jupiter se vor întrece, în cadrul Trofeului Tinereții, tineri concurenți din România, Turcia, Suedia și Republica Moldova.Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Tinereții se adresează tinerilor interpreți de muzică populară și ușoară, precum și ansamblurilor folclorice, și este organizat de Asociația Culturală Daria’S și Manifest Events, în parteneriat cu Primăria municipiului Mangalia.Din agenda de activități propusă am reținut o tabără de muzică, seri de karaoke și workshop-uri pentru copii și părinți.„De nouă ani, am demonstrat că suntem cei mai buni! Ca o dovadă în plus, concurenții care au câștigat, în anii trecuți, premii la acest festival au terminat Conservatorul și au demonstrat performanță, iar acum jurizează la Jupiter”, a declarat directorul executiv al festivalului, Viorel Stoica.