Festivalul Per-Art, un experiment cultural

Festivalul Per-Arta reunit, în Aula Magnaa Universității „Ovidius“, profesori și tineridin șase țări, careau construit un dialog cultural. Barierele comunicaționale au fost depășite prin traducerea mesajelor în trei limbi.Tineri din România, Ucraina, Republica Moldova, Turcia, Serbia și Portugalia se vor strădui să dove-dească, timp de zece zile, că există „un spirit care leagă aceste po-poare și care se traduce prin armo-nie în muzică și în lucrările plastice”, după cum afirmă conf. dr. Daniela Turcanu Carițiu, manager de proiect și președinte al festivalului.Pentru a găsi valorile comune, prof. dr. Eden Mamut, care este și coordonatorul conferințelor tema-tice, le sugerează participanților la festival să își amintească de principiul identității pus în valoare de tratatul de la Roma din 1957.„Construirea unui dialog al culturalității se poate face pe fundalul unui obiectiv - rezervarea identităților prin pasul important al recunoașterii. Scopul festivalului va fi cu siguranță atins dacă mesajele artistice ale participanților se vor găsi pe aceste coordonate”, consideră profesorul Eden Mamut.Conotații internaționaleLucrul în echipă al unor tineri din țări diferite este o provocare, deoarece codul de comunicare nu este același pentru toți. Organi-zatorii sunt dispuși să facă efortul traducerii la fiecare întâlnire, pentru a-și atinge scopul și pentru a demonstra că limba artistică este suficient de puternică încât să lege relații între culturi diferite.Efortul nu este unul mic, dovadă că, la deschiderea festivalului, s-a făcut traducerea în engleză pentru un singur student, Marc, care studiază în Portugalia.Deși engleza este o limba de circulație internațională, studenții din Ucraina, Serbia și Turcia au avut nevoie de traduceri.În ceea ce privește comunicarea artiștilor, prof. univ. dr. Vasile Sârbu, recomandat de prof. univ. dr. Marian Cojoc ca „un artist al chirurgiei”, le-a explicat tinerilor: „În fața oamenilor, nu puteți vorbi în totalitate. Indiferent dacă sunteți pictori sau muzicieni, voi căutați mereu, asemeni lui Michelangelo, adevărul în arta pe care o creați”.Sub semnulpoetului OvidiusFestivalul Internațional de Creație și Interpretare Per - Art are o istorie care a început în urmă cu trei ani, la Constanța, când cadre didactice și studenți de la Universitatea de Pedagogie din Ucraina au vizitat locații din Dobrogea, timp de o săptămână.Denumirea de Per - Art vine de la templul artelor din Egiptul Antic, iar tematica „Spațiul Poetic al Mării Negre” a fost aleasă după poetul latin Ovidius.În acest sens, conf. dr. Daniela Turcanu Carițiu are încredere că „artele vizuale, alături de muzică pot să creeze un tot unitar și să dea o identitate a locului, care se extinde în Bazinul Mării Negre și care trece spațiul ortodox, catolic și musulman și recuperează toate culturile prezente și trecute”, asemeni spiritului poetic al lui Ovidius, care traversează epocile și domină astăzi spațiul Mării Negre.