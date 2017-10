Festivalul „Ovidius“ se desfăşoară doar pe afiş

Cu un precedent controversat

Festivalul „Ovidius“ se desfășoară doar pe afiș

Festivalul „Ovidius”, un proiect admirabil, având în vedere importanța pe care poetul o are pentru cultura tomitană, a debutat luni, cu concertul Fanfarei Forțelor navale Române. Aflat la cea de-a doua ediție, după ce anul trecut nu s-a bucurat de elogii din partea mass-media - în postura sa de observator - festivalul nu reușește să-și ducă la capăt bunele intenții, dând impresia că este organizat ad-hoc. Iubitorii de istorie și poezie au fost invitați, ieri, la vernisajul expoziției „Ovidius de 2000 de ani la Tomis”, organizat în cadrul festivalului cu același nume. Deși se anunța un eveniment de anvergură, peste cea de-a doua zi a festivalului s-a sărit, organizatorii principali absentând de la manifestare. Anunțat sub patronajul Academiei Române și cu sprijinul Consiliului Județean, al Consiliului Municipal, al Primăriei Constanța și al Statului Major al Forțelor Navale Române, Arhiepiscopia Tomisului și Universitatea „Andrei Șaguna”, vernisajul care urma să se desfășoare la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie n-a mai avut loc. Prezenți la evenimentul ce fusese anunțat pentru ieri, am rămas cu impresia că prea ușor se lansează festivaluri pe bandă rulantă, fără a exista în spatele lor o logistică, o cât de mică organizare, ca în cele din urmă vina să fie pasată, în stilul pur românesc, de la un personaj la altul, iar vinovată să fie găsită… femeia de serviciu. Nici anul trecut festivalul nu a fost lipsit de controverse, subiectele de discuție centrându-se în jurul triunghiului Papari - Lămureanu - Petrică Munteanu. Și, cu toate acestea, festivalul continuă și astăzi, de la ora 11, Universitatea „Andrei Șaguna” organizând o masă rotundă cu subiectul „Ovidius de 2000 de ani la Tomis”, prilej cu care se va lansa și o carte care va cuprinde comunicări științifice, studii și traduceri din lucrările poetului.