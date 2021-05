Festivalul One World România se amână

Cea de-a 14-a ediţie a festivalului One World România, programată iniţial pentru perioada 21-30 mai, se amână pentru 11-27 iunie, perioadă când va avea loc fizic, informează un comunicat al organizatorilor. Evenimentele din cadrul festivalului vor avea loc la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului Român, Cinemateca Eforie, Institutul Cultural Maghiar din Bucureşti, UNATC şi J'ai Bistrot. Festivalul va avea parte şi de o componentă online, disponibilă în toată ţara, între 21 şi 27 iunie.







"Pentru că ne dorim să oferim spectatorilor One World România o experienţă cât mai sigură şi mai plăcută în cadrul festivalului, am hotărât să amânăm organizarea acestuia pentru perioada 11-27 iunie. Pe data de 1 iunie vor intra în vigoare noile măsuri pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară propuse de Ministerul Culturii, şi, sperăm cu toţii, rata de incidenţă va urma trendul de scădere de acum. Astfel, ne vom putea vedea în siguranţă la OWR14", au declarat organizatorii.







Peste 60 de filme de lungmetraj şi scurtmetraj din întreaga lume, majoritatea în premieră naţională, vor surprinde instanţe diferite ale feminităţii şi feminismului din diverse culturi, straturi sociale şi epoci diferite.







"Ediţia a 14-a a festivalului One World România va celebra, va prezenta şi va chestiona parcursul luptelor pentru echitate socială ale femeilor din întreaga lume, principalele probleme cu care acestea încă se confruntă şi motivele care nu au permis încă obţinerea unei echităţi sociale", se arată în comunicat.







Potrivit organizatorilor, în fiecare an, One World România aduce în atenţia cinefililor figuri legendare de cineaşti a căror viziune lărgeşte ceea ce se înţelege în mod obişnuit prin "film documentar". În acest demers se înscrie retrospectiva de anul acesta, centrată pe opera polimorfă şi foarte puţin cunoscută a lui Ulrike Ottinger, care va prezenta opt dintre filmele cineastei germane realizate între anii 1970 şi 2010, dar şi ultima ei producţie, autobiograficul "Paris Calligrammes" (2020). One World România va prezenta şi anul acesta o secţiune despre variile încălcări ale justiţiei, ale democraţiei şi ale demnităţii umane care au loc peste tot în lume şi despre persoanele sau grupurile care încearcă restabilirea acestora. Sub titlul "Când tancurile plâng în locul nostru", secţiunea va cuprinde opt lungmetraje care ne vor duce din Rusia în Statele Unite, trecând prin Palestina ori Argentina şi ne vor trece prin diverse perioade istorice şi regimuri politice. Competiţia oficială a festivalului va cuprinde cele mai incitante nouă filme din selecţia de anul acesta şi va fi arbitrată de două jurii: unul format din profesionişti din industria internaţională de film şi unul din liceeni din întreaga ţară.