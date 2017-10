Festivalul Naţional „Florian Pittiş“

În atenția liceenilor pasionați de arte

Festivalul Național „Florian Pittiș“

În luna mai, Consiliul Elevilor al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București și Trupa de teatru AS în parteneriat cu Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” organizează cea de-a IV-a ediție a Festivalului Național de arte pentru liceeni „Florian Pittiș”, un concurs de teatru și muzică dedicat liceenilor, în memoria lăzăristului Florian Pittiș. În luna aprilie se vor anunța datele exacte ale festivalului, care va fi organizat în două sec- țiuni și are o durată de trei zile: secțiunea I - teatru, secțiunea a II-a - muzică. Înscrierile la acest festival se fac pe baza următoarelor documente: o înregistrare Avi/ Dvd (secțiunea teatru-muzică), audio (secțiunea muzică), un C.V al trupei, care trebuie să conțină: lista cu distribuția / membrii trupei (elevi și coordonatori), un scurt istoric al trupei (participări la concursuri/festivaluri, rezultate obținute etc.), precum și date de contact. Până pe data de 1 aprilie, aceste documente se depun la secretariatul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Bulevardul Regina Elisabeta nr. 48, sector 5), materialele urmând a fi analizate de către o comisie de specialitate, care va selecta trupele ce își vor prezenta prestația în cadrul Festivalului Național de arte pentru liceeni „Florian Pittiș”.