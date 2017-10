Festivalul Naţional al Şanselor… adulţilor de a se recalifica

Festivalul Național al Șanselor… adulților de a se recalifica

Ieri, la Palatul Copiilor s-a dat startul unei manifestări ce se întinde de-a lungul acestei săptămâni, respectiv 8-13 decembrie, și care își propune să mobilizeze adulții în obținerea de noi abilități în meserii căutate pe piața forței de muncă. Gabriela Neagu, inspector de specialitate discipline tehnice în cadrul Inspectoratului Școlar Constanța, coordonatorul echipei de organizare, declara că la actuala ediție, cea de-a noua, se constată un număr mai mare de participanți, iar „școlile și-au implicat și mai mult partenerii în activitățile de formare continuă”. În fiecare zi sunt programate diverse activități, în total peste 130, care se adresează atât elevilor, viitori absolvenți, dar și cadrelor didactice și părinților, fiind invitați să participe agenți economici parteneri. Astăzi, spre exemplu, la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” și la Grupul Școlar de Arte și Meserii „Spiru Haret” din Constanța are loc Ziua porților deschise, iar la Palatul Copiilor se va desfășura un schimb de experiență cu o temă cam departe de realitate „Pregătirea practică - un mijloc sigur pentru un job pe piața muncii”, la care sunt așteptați să participe ingineri și maiștri instructori cu calificările electrotehnică, electronică, automatică, electromecanică și telecomunicații. Ne exprimăm îndoiala vizavi de certitudinea exprimată în titlu, știut fiind faptul că toți angajatorii solicită experiență în locul de muncă de cel puțin trei ani și în nici un caz nu „atârnă” practica la angajare. Ca să nu mai vorbim că unele teme ale sesiunilor de comunicări sunt cam neatractive, cum ar fi „Școala - factor de optimizare a raportului dintre formarea profesională și mobilitatea europeană a tinerilor”. Spicuind din oferta cursurilor pentru formarea continuă a adulților, am găsit prețuri cuprinse între 80 și 2.000 lei, în domenii dintre cele mai diverse: turism și alimentație, mecanică, electrotehnică, dar și în agricultură și estetica și igiena corpului. Și, așa cum afirma și prof. Marian Sârbu, inspector școlar general, poate dincolo de elaborarea unor proiecte, se va trece la aplicarea lor concretă în practică, așa încât pe lângă o meserie, elevii să descopere și gustul de a-și cultiva spiritul. Colegiul Agricol Poarta Albă s-a prezentat la deschiderea Festivalului Național al Șanselor Tale cu o expoziție de produse agricole, în zilele următoare la sediul instituției fiind programate dezbateri pe tema agriculturii ecologice, în final comunitatea locală delectându-se cu un spectacol de tradiții și obiceiuri dobrogene. În această săptămână, la Grupul Școlar de Industrie Alimentară, are loc un târg de produse alimentare, dar și o expoziție culinară dobrogeană, o masă rotundă cu tema „Învățarea adulților versus învățarea copiilor”, un curs experimental de ospătar, dar și prezentarea normelor europene în industria alimentară. Pentru cei interesați, instituția oferă pregătire în meseriile de lucrător în morărit și panificație, în prelucrare carne, pește, lapte, legume și fructe, în industria alimentară fermentativă sau în alimentație, dar și ca brutar-patiser-preparator produse făinoase sau ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație.