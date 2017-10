Festivalul Muzicii şi Dansului se termină cu o premieră şi bal

3

aprecieri

In cariera mea indelungata de spectator constantean, cel mai jmult mi-a placut in rolul toreadorului Dan Serbac. In urma cu multa vreme... Orchestra interpreteaza o partitura eroica, foarte dificila si o face minunat, ca de obicei. Imi este dor de concertele simfonice de vineri si de Recviemul de Verdi. In spectacolul "Carmen" mi=-ar fi placut sa fie mai mult balet. Baletul constantean nu a dezamagit niciodata. Tenorul Razvan Sararu este un interpret impresionant.Este atat de bun incat sigur o sa-l pierdem, asa cum am pierdut toate valorile. Dna Hermine May a fost superba: voce minunata, joc scenic fermecator si convingator. Ar fi o bucurie sa o revad! Bravo si corului, cunostem dificultatea acestei partituri. Corul si orchestra au dus greul acestui festival, in formula ncredibil de redusa si, totusi, calitatea nu s-a pierdut. Cred ca niecaieri i tara (si am vazut!) nu este un cor mai tanar (si mai mic) si cu doamne atat de frumoase!