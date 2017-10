Festivalul "Miturile cetăţii" îi este dedicat lui Ovidius

Festivalul "Miturile cetății" îi este dedicat lui Ovidius

Actorii Teatrului de Stat din Constanța (TSC) se pregătesc intens pentru cea de-a doua ediție a Festivalului „Miturile cetății”, festival care are ca temă principală teatrul antic și mitul din antichitate, până în contemporaneitate.Trebuie precizat că „Miturile cetății” are ca scop organizarea unei stagiuni inedite prin prezentarea unor producții teatrale deosebite, spectacole realizate după texte aparținând autorilor din antichitate sau texte ale autorilor contemporani având ca inspirație mitologia.Dacă, anul trecut, evenimentul s-a desfășurat pe durata a șapte zile, în 2017, constănțenii, dar și turiștii vor putea viziona piese de teatru timp de nouă zile. În plus, a precizat directorul TSC, Dana Dumitrescu, pe viitor le-ar plăcea să pună în valoare și cetățile din județ.Deocamdată, însă, spectacolele ce se anunță se vor derula la sediul Teatrului de Stat, dar și în Piața Ovidiu, unde va exista o scenă mobilă și unde există mai mult spațiu.În plus, ediția din acest an este realizată în parteneriat și cu Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de mare”, iar dimineața vor avea loc spectacole la sediu pentru cei mici.„Festivalul îi este dedicat marelui poet Ovidius. Tot ca noutate, spectacolele pentru copii sunt în plus față de ce am avut anul trecut, pentru că eu îmi doresc ca festivalul să fie deschis pentru diferite genuri teatrale și să aibă cât mai multe secțiuni, inclusiv pentru copii. În 2016, am avut și un spectacol studențesc, spre exemplu”, a declarat Dana Dumitrescu.