Situații neprevăzute

Festivalul "Mamaia Copiilor" riscă să nu mai fie televizat

„Mamaia Copiilor”, cel mai important festival pentru copii din întreaga țară, riscă să nu mai beneficieze de transmisie în direct, anul acesta, din pricina crizei economice din Televiziunea Română.Din pricina situației dificile în care se află Televiziunea Română, nu se știe la momentul actual dacă tinerii talentați ce vor evolua anul acesta pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța la Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor” vor mai putea fi urmăriți în direct și la TV.„Situația dificilă care încearcă acum Televiziunea Română ne face pe noi, ca organizatori, să fim neputincioși. Aceștia au conturile blocate, și nu au bani să se miște nici în propria lor curte. Nu știm încă dacă vor face rost de bani pentru a-și plăti transportul până la Constanța. Ne creează emoții puternice acest aspect, însă nu avem ce face. Sperăm doar ca în urma contractului ce ne leagă, aceștia să facă totuși un sacrificiu și să ajungă la Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Liviu Manolache, directorul Festivalului.Speranțe ucise de un primarVreme de 11 ani, la Festivalul „Mamaia Copiilor”, un grup de copii din Valea Jiului a format corul de fundal al festivalului. În fiecare an, Corul din Aninoasa a încântat publicul de la malul mării pe tot parcursul festivalului. De această dată, toate speranțele copiilor au fost ucise de un primar.„M-au sunat și m-au anunțat sec că nu vor mai participa în acest an la Festival căci noul primar ales nu dorește să îi susțină financiar pentru participarea la festival. Sunt numai 14 copilași, și nu aveau de plătit decât transportul și o mică parte din cazare, căci restul era plătit de Minister. Această veste a fost un mare of pentru mine și mi se pare un gest urât din partea administrației să ucidă speranțele unor copii care s-au pregătit timp de un an de zile pentru acest festival”, ne-a declarat Liviu Manolache.Acesta nu a dorit să facă speculații și nici să își dea cu părerea despre primarul respectiv, însă a precizat totuși că o astfel de cheltuială era foarte mică, și e cam greu de crezut că nu există fonduri.„Copiii nu au posibilități financiare foarte bune, iar acesta era și un prilej deosebit să vadă marea, să se bucure alături de alți tineri de frumusețea Constanței, dar dacă nu se poate...”, a precizat Liviu Manolache.Pe site-ul Corului din Aninoasa există un mesaj emoționant, unde se vede că tinerilor le pare nespus de rău pentru acest incident.„Am început prin a visa…Dar pentru a ne împlini visul am muncit mult, plini de entuziasm, cu tot sufletul, iar visul a devenit realitate. Am cântat la Mamaia Copiilor, am fost apreciați, felicitați și admirați.Însă această realitate de care suntem atât de mândrii ne-a făcut să ne dorim mai mult, să ne dorim să nu se termine totul la lăsarea cortinei și să fim din nou prezenți la următoarea ediție a concursului, dar acum nu se mai poate. Nu ne-a fost ușor, însă amintirile, dorința, talentul și speranța sunt puterea noastră”, este mesajul de pe pagina Corului din Aninoasa.v v vAflat la cea de-a XII-a ediție, festivalul se va desfășura anul acesta între 5 și 8 iulie la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța.Juriul va fi alcătuit din personalități ale culturii și muzicii din România și din reprezentanți ai partenerilor. Potrivit directorului festivalului, la eveniment vor participa 220 de copii.