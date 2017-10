Festivalul "Mamaia Copiilor", de patru ani pe scena Casei de Cultură

Un brand care face cinste orașului, Mamaia Copiilor nu se mai desfășoară de patru ani, cum era firesc, la Teatrul de vară din Mamaia. "Îmi aduc aminte că, în urmă cu patru ani, a venit Aurel Manolache la mine în birou plângând și mi-a zis: «Domnu’ Ungureanu, salvează-mă! N-am unde să fac festivalul și sunt un om mort». Atunci am stat de vorbă și am considerat că trebuie sprijinit și ajutat. Și iată că au trecut patru ani și festivalul se ține în continuare aici. Când a venit Adrian Păunescu la deschidere, și-a exprimat uimirea de a fi ținut festivalul la tataia Ungureanu! În al doilea an, era deja mulțumit. Anul trecut, cu emoții foarte mari, Liviu Manolache a venit să mă roage să continuăm ceea ce a făcut tatăl său și ne-am apucat de treabă", a declarat, pentru "Litoral", directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, Gheorghe Ungureanu. Cu aprobarea Asociației Naționale a Caselor de Cultură, iată că s-a ajuns la al patrulea an de festival. "Să nu credeți că este ușor. Ne implicăm foarte mult ca lucrurile să iasă bine de dragul acestor copii minunați care vin din toată țara", a mai spus Ungureanu. Biletele vor fi puse în vânzare începând de astăzi, la prețul de 5 lei pentru copil și 10 lei pentru adult.