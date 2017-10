Festivalul „Mamaia Copiilor“ 2012, sărbătoarea celor mai bune glasuri

Deschiderea a aparținut grupului "Sunetul Muzicii", director Cristina Manoliu Săvulescu, care a oferit un moment dedicat celebrului compozitor Laurențiu Profeta, premiat la numeroase festivaluri și care și-a închinat viața muzicii.Apoi, rând pe rând, cei 32 de concurenți programați în debut de festival au umplut scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Con-stanța de culoare și bucuria de a cânta.Prezentatorii de anul acesta ai festivalului sunt adolescenți consacrați la festivaluri anterioare, profesioniști ai "vorbelor de… introducere": Alexandra Ruge, Andy Jugănaru și Iasmina Saraj.Micuții grupei de vârstă 4-6 ani reușesc an de an să încălzească atmosfera, anul acesta fiind foarte interesant acompaniați de perso-naje de poveste, iar balerinele surprind foarte plăcut prin fosforescența culorilor cu care sunt îmbrăcate.Au urmat o parte din grupurile mici și interpreții grupei a III-a de vârstă, respectiv 10-12 ani. La aceștia din urmă, am fost plăcut surprinși, ca de altfel și întreaga sală, de mesajul melodiei "Ne învățați" (muzica - Jolt Kerestely, text - Marian Stere) interpretat de Ana Stănciulescu, din Măgurele, Ilfov.Sâmbătă, 7 iulie, pe aceeași scenă decorată, cu mult efect… marin, ca la ediția de anul trecut, se vor desfășura în forță copiii grupei a II-a (7-9 ani), grupei a IV-a (13-15 ani), grupurile mari, precum și cele trei secțiuni ale Creației: muzică pentru copii mici, muzică pentru copii mari și muzică pentru adolescenți. De anul acesta s-a renunțat la categoria de vârstă 16-18 ani. Pe scenă vor evolua, în afara concursului, trupe de dans, medaliate la concursuri internaționale.Premiera celei de-a XII-a ediții a Festivalului "Mamaia Copiilor" 2012 constă în posibilitatea publicului de a vota, printr-un mesaj trimis la 1381, candidatul care le-a plăcut cel mai mult, tastând doar cifra de intrare în concurs. Procesul de votare se va opri duminică, 8 iulie, la ora 12, când vor fi însumate cele mai multe mesaje și va fi stabilit Premiul de Popularitate.Sâmbătă, 7 iulie, și duminică, 8 iulie, TVR1 va transmite în direct de pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța ultima seară de concurs, respectiv Gala Laureaților Festivalului "Mamaia Copiilor", cu începere de la ora 20. Prețul unui bilet este de 15 lei.