Festivalul Internaţional de teatru „Aplauze“, ediţia a III-a

Săptămâna Tradiției și Performanței Mirciste

Festivalul Internațional de teatru „Aplauze“, ediția a III-a

Ieri, la Colegiul „Mircea cel Bătrân“, s-a desfășurat cel de-al doilea program al Festivalului Internațional de teatru „Aplauze“, ediția a III-a. Au fost organizate mai multe ateliere de creație, unde participanții au fost învățați tehnici ale teatrului.Festivalul Internațional de teatru „Aplauze“, ediția a III-a, care are loc în perioada 1-4 aprilie, la Teatrul de Stat Constanța, însumează participări de trupe din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria și România.Inedit este faptul că la acest festival este prezentă și o trupă românească din loca-litatea Apșa de Mijloc, raion Rachiev, regiunea Transcarpatia, care susține un montaj literar-artistic, numit „Suntem ca râul - râul ține minte izvoarele din care s-a născut...“, despre identitatea românească a celor de dincolo de Tisa, despre cum trăiesc ei în afara României, păstrându-și limba, portul și obiceiurile. Sunt interpretate personaje precum Decebal, Traian, România și Limba Română, iar câțiva copii îi vor reprezenta pe românii din afara țării.Spectacolul a început cu personajul România (mama), care este întristată de faptul că fiii săi (românii din străinătate) nu-i sunt alături. Pe parcurs, „copiii“ și-au vizitat „mama“, spunându-i că trăiesc cu gândul la ea, dincolo de Tisa, dar și că sunt alinați și uniți de ceea ce au ei mai sfânt - Limba Română. Este un festival aprobat în cadrul Ministerului ca Festival Regional pentru elevi, cu participare internațională. Fiecare zi de spectacol are o surpriză pentru invitați. În prima zi a festivalului, a avut loc spectacolul „EXER-CIȚIU - Comedia dell arte“ sus-ținut de studenți ai UNATC „I. L. Caragiale“ București, în regia lui Tudor Luncanu.De asemenea, la Colegiul „Mircea“, au avut loc mai multe ateliere de lucru, unde participanții s-au pregătit intens, și anume: exerciții de improvizație scenică, luptă scenică și acrobație, coregrafie, exerciții de arta actorului. Pentru fiecare atelier în parte, participanții au avut câte un trainer spe-cializat pe un domeniu, astfel că ei au învățat mai ușor câteva din tainele artei teatrului.Cel mai spectaculos atelier și cel mai preferat de tinerii participanți a fost cel de luptă scenică și acrobație.„Ceea ce încercăm să facem aici este, practic, un nou segment al teatrului, și anume mișcarea scenică. În facultățile de specialitate de actorie nu prea se mai pune accentul pe luptele scenice, pe mișcare, în general pe expresivitate corporală, ceea ce este un lucru foarte rău. Din acest motiv, eu încerc să le arăt cât mai multe mișcări și cât mai potrivite pentru experiența lor. Actorul trebuie să aibă o stăpânire totală a propriului, dar ceea ce se întâmplă la ora actuală la noi în țară, în facultățile de teatru, lasă de dorit. Studenții ies din facultate și habar nu au să se miște“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, actorul Adrian Iacov.Astăzi, are loc ultima zi a festivalului, evenimentele începând de la ora 9.00, în Aula Magna a Universității „Ovidius“ Constanța. În deschidere, va avea loc un concurs de improvizație, apoi, de la ora 17.00, va avea loc festivitatea de premiere.