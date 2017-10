Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului a ajuns la final

Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului a ajuns la final

Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului s-a încheiat, joi seară, cu spectacolul „Cavalleria Rusticana / Paiațe”, în regia Sandrei Răsvana Cernat și scenografia Nataliei Kornilova. Publicul i-a putut vedea evoluând pe soliștii Madeleine Pascu, Daniel Stoica, Gabriela Dobre, Ștefan Ignat (București), Raluca Ciocă (București), Alfredo Pascu (București), Stela Sârbu, Ioan Ardelean și Ciprian Done. Aceștia au marcat închiderea celei de-a XXXV-a ediții a festivalului, organizat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Consiliul Județean și Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național. Madeleine Pascu, una dintre atracțiile principale ale festivalului, este angajată a Teatrului „Oleg Danovski” din 2001, ca și soțul său, solistul Ionuț Pascu, care se bucură de același succes. După trei ani, când s-a desființat teatrul, cuplul de artiști s-a angajat la Opera Națională din București, unde sunt soliști principali, în timp ce cu teatrul constănțean au o colaborare permanentă. Ne-a mărturisit că s-a simțit foarte bine alături de colegii de la Constanța și de la București în spectacolele din festival: „Spectacolele au fost frumoase, a fost un festival reușit, împreună cu colegii mei am făcut o echipă bună, pentru că e foarte important să fim uniți”. Pe Madeleine am putut-o vedea în spectacolul „Nabucco”, reluat după o pauză de câțiva ani de Teatrul de Stat, și în „Cavalleria Rusticana”. La Opera București se pregătește pentru „Olandezul Zburător”, de Richard Wagner. O altă voce apreciată de public îi aparține Stelei Sârbu, o cunoscută artistă a Teatrului „Oleg Danovski”, care a interpretat rolul Nedei din spectacolul „Paiațe”, în ultima seară de festival: „Am muncit foarte mult pentru rolul din seara asta, a fost foarte dificil. Dar am avut colegi extraordinari în această seară, iar festivalul a fost foarte reușit”. Pe soprana Stela Sârbu am mai putut-o vedea, în cadrul festivalului, în rolul Fenenei din „Nabucco”, un rol de mezzo-soprană. În același rol o vom mai putea vedea, luna aceasta, mai exact pe 21 noiembrie, iar în decembrie în spectacolul „Tra-viata”. De asemenea, Stela Sârbu mai joacă în „Bal mascat”, „Aida” și „Trubadurul”.