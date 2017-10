Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului

Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului

Începând cu acest week-end, se va derula Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului, spectacol ce se întinde pe o perioadă de o lună de zile, mai exact de la data de 23 octombrie, până pe 20 noiembrie. Directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“, Daniela Vlădescu, spune cu mândrie despre Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului că „este a 37-a ediție organizată anual și, deși părea imposibil de realizat, din lipsă de fonduri și lipsă de personal organizatoric, deoarece au rămas doar 140 de persoane în toată instituția, se va duce totuși la bun sfârșit acest proiect ambițios”. Festivalul este unul complex, în cadrul lui desfășurându-se activități minuțios alese, pentru a satisface toate gusturile și toate categoriile de vârste. În deschiderea evenimentului, va debuta un spectacol deose-bit în premieră, fiind vorba despre opera „Don Pasquale”, cu un caracter comic caricatural, de Gaetano Donizetti, dirijată de Gheorghe Stanciu. Va urma recitalul „Karma Trio” din Elveția, laureat al Concur-sului „Orpheus” Geneva 2011, cu violonistul Sebastian Tegze-șiu, Mi Zhou (violoncel) și Valentin Valentiyev la pian, moment artistic ce va avea loc miercuri, 26 octombrie. Și chiar se anunță a fi un recital deose-bit, de mare calitate. Ziua de vineri, 28 octombrie, aduce cu sine concertul simfonic susținut de Stathis Mavro-mmatis, din Grecia, interpretat sub bagheta dirijorului Dinos Constantinides, din Statele Unite ale Americii. În data de 3 noiembrie, este programat un concert simfonic care aduce la Constanța opera „Carmina Burana”, de Carl Orff, dirijat de Yuta Takahash, din Japonia, iar pe 5 noiembrie, constănțenii sunt invitați la operă: „Othello”, de Giuseppe Verdi, sub bagheta maestrului Ștefan Ignat. Această operă simfonică are patru acte și este penultima dintre operele compuse de Giuseppe Verdi, pe un libret de mare calitate scris de Arrigo Boito, după celebra piesă „Othello” a dramaturgului englez William Shakespeare. Cinci zile mai târziu, pe 10 noiembrie, Orchestra „Angley’s” și Corul Academic „Divina Armonia” aduc „Farmecul Muzicii” la acest festival. Seria evenimentelor culturale nu se oprește aici. Duminică, 13 noiembrie, la Teatrul Național „Oleg Danovski”, va avea loc spectacolul de operă „Aida”, compus pe muzica lui Giuseppe Verdi, bazat pe un libret scris de Antonio Ghislanzoni. Această operă are un caracter ocazional, dar lucrarea constituie totuși o adevărată cotitură în creația lui Verdi. „Aida” este o autentică dramă romantică, o culme a genului de operă în general. Întreaga operă se derulează pe parcursul a patru acte. Sâmbătă, 19 noiembrie, „Lacul Lebedelor”, de Ceaikovski, excepționalul poem care îmbină sunetul și mișcarea scenică într-o perfectă concordanță, își încântă spectatorii, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, începând cu ora 19. Spectacolul este o coproducție a teatrelor din Kiev și Odessa, sub conducerea artistului emerit al Rusiei, Vladimir Troshchenko. Încheierea festivalului va avea loc pe data de 20 noiembrie, cu o surpriză, ce aduce în scenă concertul inedit intitulat „Maru-ssia” - „Din sufletul Rusiei”, cu orchestrația semnată de Lucian Vlădescu. Vor fi cântece rusești, tradiționale ale Rusiei și, potrivit Danielei Vlădescu, „vor fi interpretate toate bijuteriile muzicale ce au rămas la fel de impresionante de-a lungul timpului, un concert interesant și aducător de bucurie sufletească, deoarece, după cum prea bine știm, muzica este cea care ne unește pe toți, sunetul este cel care este perceput cel mai intens de oameni”. Directorul Teatrului Național Constanța a ținut să sublinieze că a încercat să aducă tot ce este mai bun pentru public, pentru că el este cel mai important, confortul și gustul lui.