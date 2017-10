Festivalul Iernii constănţene, la "Oleg Danovski"

Festivalul Iernii constănțene, la "Oleg Danovski"

În parcul din fața Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, constănțenii au prilejul să participe la primul Festival al Iernii din Constanța, eveniment care face parte din seria de activități dedicate comunității sub egida „Constanța Altfel”.Organizat de Asociația Civică „Pentru Constanța”, în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului și cu Muftiatul Cultului Musulman evenimentul se va desfășura și va transforma centrul orașului într-un spațiu al bunei dispoziții și al sărbătorilor „altfel” pentru Constanța.Din programul Festivalului Iernii 2014 fac parte concerte de colinde susținute de Corala Arhiepiscopiei Tomisului, dar și spectacole ale ritului musulman. De asemenea, elevii de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, artiști constănțeni dornici de afirmare, dar și consacrați, vor susține concerte și spectacole pe durata următoarelor zile ale festivalului.Ca simbol al bunei conviețuiri pe tărâmul Dobrogei, creștinii și musulmanii vor sărbători împreună atât Nașterea Domnului Isus Hristos, de Crăciun, cât și Nașterea profetului, zi celebrată pe 2 ianuarie.Decorațiunile specifice sărbătorilor de iarnă vor completa atmosfera festivă, iar concursurile organizate vor bucura pe toată lumea.În perioada evenimentului, Constanța Altfel - Asociația Civică „Pentru Constanța” și Arhiepiscopia Tomisului vor împărți cadouri către persoanele nevoiașe din Constanța.18:00 - 18:30 Quartet muzică clasică18:30 - 19:30 Divertisment copii - animație cu Spiriduș, Crăciunița și Moș Crăciun19:30 - 19:50 Colinde copii - club Amicii19:50 - 20:00 Moș Crăciun împarte cadouri colindătorilor20:00 - 20:10 Trupa dans - New Force of Dance20:10 - 20:30 Recital Dorin Gal20:30 - 20:40 Trupa dans - New Force of Dance20:40 - 21:40 Concert Vega Band21:40 - 22:00 Discotecă și concursuri pentru copii