Festivalul de tradiţie al Teatrului „Oleg Danovski“ începe azi

Festivalul de tradiție al Teatrului „Oleg Danovski“ începe azi

Astăzi începe Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului, care se va desfășura la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, în perioada 15 octombrie – 5 noiembrie. Evenimentul va debuta la ora 19, cu spectacolul „Nabucco”, de Verdi, susținut de Ionuț Pascu (debut), Madeleine Pascu, (debut), Stela Sârbu (debut), Sorin Drăniceanu (Craiova), Răzvan Săraru (debut), Mihaela Ionescu (debut) și Constantin Acsinte. Regia artistică este semnată de Carmen Dobrescu, scenografia de Cătălin Ionescu Arbore și coregrafia de Fănica Lupu Liești. Sâmbătă, 17 octombrie, ora 19, sub genericul „Școala românească de cânt, între tradiție și modernitate”, vom putea asista la Gala Tinerilor Interpreți, eveniment organizat în colaborare cu Universitatea „Ovidius”. Vor participa: Gabriela Dobre, Raluca Daraban, Magda Marcu, Marius Eftimie, Delia Ionescu, Mihaela Ionescu, Cătălin Țoropoc, Ciprian Done, Smaranda Drăghici și Iulian Bratu, coordonați de dirijorul Koichi Inoue. O altă gală, de data aceasta de balet, va avea loc duminică, 18 octombrie, ora 19, când îi vom putea vedea evoluând pe Gigel Ungureanu (București), Corina Dumitrescu (București), Ovidiu Matei Iancu (București), Adina Tudor (București), Horațiu Cherecheș, Monica Cherecheș, Aliss Tarcea, Irina Ganea Mihaiu, Adrian Mihaiu și Eliza Maxim. Elizabeth Pândichi-Lux este coregraf coordonator, spectacolul urmând să fie prezentat de Mariana Frățilă. Evenimentele din cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului continuă până joi, 5 noiembrie. Din păcate, spectacolul care ar fi trebuit să încheie seria de manifestări, „Coppelia”, prezentat de compania italiană de balet „New Space”, a fost anulat, pentru că Ministerul Culturii nu a asigurat suma necesară transportului artiștilor din Italia în România. Din fericire, balerinii italieni vor prezenta „Coppelia” la Constanța în luna decembrie, așa cum ne-a anunțat Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet. Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului, ajuns la cea de-a XXXV-a ediție, a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe titulaturi: Luna Muzicii de Operă și Balet, Festivalul Internațional de Operă și Balet, Festivalul de Operă, Balet și Simfonic, pentru ca, din 2007, să poarte numele actual. Schimbările sunt explicate de lărgirea ariei de genuri artistice abordate în cadrul evenimentului: „Suntem un teatru complex, tocmai de aceea am stabilit această titulatură. În plus ne-am dorit să oferim publicului genuri diferite”, ne-a spus Daniela Vlădescu. Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului este organizat de Teatrul Național de Operă și Balet, Consiliul Județean Constanța și Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.