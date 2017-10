Festivalul de Film de la San Sebastian, la final fără un favorit clar

Astăzi, Festivalul de Film de la San Sebastian a ajuns la final prin citirea palmaresului, dar fără un câștigător clar după nouă zile de competiție intensă și emoționantă.La cea de-a 63-a ediție a festivalului au fost proiectate peste 200 de filme în cele 14 de categorii.Două scenarii adaptate după cărți de succes și unul original ('El rey de la Habana', 'High Rise' și 'Truman') sunt favorite la câștigarea marelui premiu Concha de Oro acordat de un jurat ermetic și de două mii de jurnaliști de specialitate. Cine va câștiga însă premiul? se întreabă retoric EFE.Filme precum 'Les Demons', 'Eva no duerme', sau 'Sunset Song', fiecare cu sensibilități diferite, au fost proiectate alături de lungmetraje poetice ca 'Amama', 'Un día perfecto para volar', sau de primul film de benzi desenate 'The Boy and the Beast', al japonezului Mamuro Hosoda.Festivalul nu are un câștigător clar, având în vedere că majoritatea filmelor în competiție pentru premiul Concha de Oro sunt mize foarte personale, atât din punct de vedere al realizatorului, cât și al țării pe care o reprezintă.Competiția din 2015 a strălucit prin vedete mai discrete, un public la fel de entuziasmat și profesioniști mai amabili și mai apropiați ca oricând.S-au perindat pe covorul roșu actori ca Benicio del Toro, Ellen Page, Ricardo Darín, Sienna Miller, Tom Hiddlestone, Luke Evans, sau Emily Watson, dintre cei internaționali, alături de cei naționali Javier Cámara, Asier Etxeandía, Mario Casas, Hugo Sánchez, Elena Anaya, Inma Cuesta, Marisa Paredes, Imanol Arias, Eduard Fernández sau Sergi López, care au împărțit zâmbete, săruturi sau autografe. Ediția cu numărul 63 a Festivalul de Film de la San Sebastian va rămâne în istorie prin faptul că a reușit să supraviețuiască crizei și să mențină demnitatea și calitatea unui festival de această categorie, care în cursul serii își va anunța în sfârșit câștigătorii.