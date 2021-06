Festival de rock pe plaja Tuzla

Plaja Tuzla va găzdui, în luna august, festivalul Living Rock. Viţa de vie, Byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Grimus şi mulţi alţii vor urca pe scena festivalului de rock alternativ.Evenimentul va avea loc în weekendul 20 – 22 august. Pe parcursul celor trei zile vor fi organizate activități în aer liber, pentru toate vârstele: de la acțiuni de ecologizare, tururi prin împrejurimi alături de ghizi și sesiuni de birdwatching pentru iubitorii de păsări, până la zonă de produse handmade, tatuaje, dreaduri și multe alte surprize.Accesul la festival se va face pe bază de abonament pe trei zile, alături de certificatul de vaccinare sau test negativ de Covid, mască și distanțare. Biletele și abonamentele achiziționate anul trecut pentru ediția 2020 rămân valabile pentru ediția 2021.