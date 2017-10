Fenomenul de drogo-dependenţă, în dezbaterea specialiştilor

La Universitatea "Andrei Șaguna"

Fenomenul de drogo-dependență, în dezbaterea specialiștilor

Vineri, 16 noiembrie, în Aula Magna a Universității „Andrei Șaguna” din Constanța, s-a desfășurat un foarte important simpozion în organizarea Facultății de psihosociologie, intitulat „Tentație și dependență”.În deschiderea festivă a lucrărilor, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici a făcut un scurt istoric al „acestei pasiuni nenorocite care este dirijată din umbră de ceea ce numim crimă organizată. Impresia mea este că se consumau droguri încă din Paleolitic, dar când eram eu de vârsta voastră, în clinici cazurile erau absolut izolate. Acum asistăm la o explozie al cărei debut îl identific cu începuturile anilor 60, în San Francisco și cu acea revoltă hippy”. În opinia sa, dacă nu se va ajunge la un control mai riguros al escaladării consumului de droguri, vom asista la dispariția speciei din această cauză.Plecând de la această realitate dramatică, un grup de specialiști, din care a făcut parte pe lângă academicianul Stolnici și profesorii universitari doctor Cristian Adrian Papari, Aurel Papari, Ioan Bradu Iamandescu și lectorul universitar doctor Georgeta Camelia Cobzaru, a realizat o lucrare de mare anvergură intitulată „Tentație și dependență”. Cartea are mai multe capitole, ordonate sistematic, în care sunt descrise stările prin care trec utilizatorii de droguri, de la tentație, la debutul consumului, de la meditație, extaz și până la depresie și durere. Sunt analizate dimensiunile consumului de droguri, implicațiile etico-sociale ale acestuia, cadrul normativ al toxicomaniei, ca și tipurile de tratamente preventive și curative.Revenind la simpozion, printre cei care au expus lucrări s-a numărat și întemeietorul psihologiei medicale, alergolog licențiat în psihologie prof. univ. dr. Ioan Bradu Iamandescu, de la Universitatea „Carol Davila” din București, care predă cursuri de masterat la „Șaguna”. Expunerea sa a avut titlul „Muzica creează dependență”, din finalul căreia am reținut o foarte interesantă concluzie a cercetărilor sale: „Efectele muzicii clasice exercitate asupra acelora puternic dependenți de ea, cunoscuți sub numele de melomani, sunt în mod cert favorabile, printr-o activare complexă cuprinzând majoritatea neuronilor corticali și pot fi rezumate prin trei mari calități: îmbogățește personalitatea, crește randamentul și dezvoltă creativitatea”.Manifestarea s-a adresat specialiștilor din domeniul psihologiei, științelor juridice, administrative, medicale și educaționale, ca și studenților și masteranzilor, având ca scop creșterea gradului de conștientizare a aspectelor caracteristice și a riscurilor implicate de consumul de drog.