FEN instigă la proteste sindicaliştii din învăţământul românesc

FEN instigă la proteste sindicaliștii din învățământul românesc

Federația Educației Naționale (FEN) a decis deschiderea conflictului de muncă și a declanșat de ieri protestele care pot culmina cu grevă generală, dacă Guvernul nu acordă profesorilor salariul minim de 880 de lei. Pe de altă parte, reprezentanți ai Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța spun că FEN nu a câștigat în instanță drepturile pentru un salariu minim, ci dreptul de a negocia salariul. De ieri, FEN organizează o serie de proteste la nivel județean ca urmare a indiferenței manifestate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Conform unui comunicat remis redacției ieri, de către Federația Educației Naționale, timp de două ore, membrii Sindicatului învățământului preuniversitar Sibiu s-au aflat în grevă de avertisment, astăzi urmând să intre în grevă de avertisment sindicaliștii din învățământul preuniversitar din Caraș Severin. Programate pe parcursul întregii săptămâni, miercuri vine rândul sindicaliștilor gălățeni, joi - grevă de avertisment organizată de Sindicatului învățământului preuniversitar Satu Mare, iar vineri, grevă de avertisment organizată de Sindicatul învățământului preuniversitar Timiș. Printre motivele care au dus la declanșarea conflictului de muncă se numără: inexistența unui Contract colectiv pe ramură de mai bine de un an și tergiversarea, nemotivată și ilegală, de către Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului a înregistrării Contractului colectiv de muncă unic pe ramura învățământ care este deja semnat de trei federații reprezentative pe ramură; refuzul Guvernului de a răspunde favorabil solicitărilor repetate ale FEN cu privire la negocierea majorărilor salariale pentru anul 2008 înainte de aprobarea bugetului și corelarea acestora cu hotărârea judecătorească a Curții de Apel București, în procesul intentat de FEN, în vederea identificării fondurilor necesare pentru asigurarea salariului minim de 880 de lei garantat prin Contractul Colectiv de muncă unic la nivel național 2007-2010 pentru personalul din învățământ aflat pe funcții sau posturi care necesită studii superioare. Totodată, asigurarea fondurilor necesare pentru ca majorarea suplimentară de 10%, acordată pentru personalul didactic cu gradul I, să fie aplicată pentru întreg personalul didactic de predare. „Nu există nicio organizație FEN în Constanța“ Contactat telefonic, vicepreședintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, Ion Popescu, ne-a declarat că „la nivelul județului Constanța nu există nicio organizație FEN. În plus, FEN nu a câștigat în instanță drepturile pentru un salariu minim, ci dreptul de a negocia salariul. În ceea ce privește poziția sindicatului nostru, care a participat la negocieri cu ministerul Educației pentru cele două mari legi ale învățământului, se așteaptă introducerea lor în Parlament. În plus, poziția federației din care facem parte și care numără 190.000 de salariați la nivel național, își va definitiva poziția în perioada 20 - 24 noiembrie, când, la Poiana Brașov, vor avea loc și alegeri la nivelul FSLI”.