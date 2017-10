Febra admiterii în clasa a IX-a. Topul liceelor din Constanţa şi mediile de intrare

Febra admiterii în clasa a IX-a. Topul liceelor din Constanța și mediile de intrare

Peste circa două săptămâni, elevii claselor a VIII-a vor intra în vacanță, pentru circa 6.000 de absolvenți constănțeni de gimnaziu urmând o perioadă foarte dificilă.Zilele acestea se desfășoară proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu profil bilingv de predare a unei limbi moderne.Astăzi, de la ora 9, este programată verificarea la limba franceză, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „G. Călinescu”, Liceul Teoretic „Ovidius”, iar mâine, tot de la ora 9, limba germană, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic “Ovidius”Între 15 și 17 iunie, vor avea loc, la secretariatele școlilor, înscrierile la Evaluarea Națională, care debutează pe 22 iunie, cu proba la limba română, și continuă pe 24 iunie, cu proba la matematică.Repartizarea computerizată, programată pe data de 14 iulie, se face pe baza unei medii ponderate, în care media generală la evaluarea națională are o pondere de 75%, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII are o pondere de 25%.În atenția părinților „eminenți” de… clasa a VIII-aIată în continuare mediile de anul trecut ale ultimilor admiși la liceele de top ale Constanței. Deschidem lista, evident, cu Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, unde s-a intrat cu medii între 9,78 la matematică-informatică (bilingv) și 9,51 la științe ale naturii.La Liceul Teoretic „Ovidius”, s-a intrat de la 9,60 la științe ale naturii (bilingv), iar cu 9,38 la mate-info.La Liceul Teoretic „Traian”, 9,30 a fost media ultimului admis în clasa de mate-info, iar cu 9,19 la filologie.La Colegiul Național „Mihai Eminescu” s-a intrat cu 9,07 la mate-info, iar cu 8,82 la filologie.La Liceul Teoretic „Decebal”, cu ultima medie 8,77 s-a intrat la specializarea științe ale naturii și, surprinzător, cu o ultimă medie mai mică, 8,51.La Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, la mate-info, s-a intrat cu 8,70, iar la filologie (bilingv) ultima medie de intrare a fost 8,02. În timp ce la specializarea filologie la Liceul Teoretic „George Călinescu” ultima medie de intrare a fost 8,34, iar la științe sociale s-a intrat și cu 7,09.Surprinzător, anul trecut la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” s-a intrat cu ultima medie 8,44 la specializarea științe ale naturii și cu 8,03 la științe sociale.La coada… clasamentuluiȘi pentru că rezultatele simulării Evaluării Naționale ce a avut loc în februarie la Constanța au fost dezastruoase, mai mult de jumătate dintre elevii constănțeni nereușind să primească nota 5, iată și liceele din municipiu unde anul trecut s-a intrat cu medii sub nota 5: Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” (4,41 - la turism și alimentație), Colegiul Tehnic „Pontica” (3,85 - la Agricultură), Colegiul Tehnic Energetic (3,73 - la Mecanică), Liceul Tehnologic „I.N. Roman” (3,37 - la Estetica și igiena corpului omenesc), Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” (3,35 - Turism și alimentație), Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” (3,11 - Protecția mediului), Colegiul Tehnic „Tomis” (3,01 - Electric), Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” (3,01 - Electronică automatizări) și încheie „plutonul” Colegiul Tehnic Energetic (2,48 - Electric).