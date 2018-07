Fascinația formelor, culorilor și rafinamentului artistic

■ Reportaj de la Expoziția de pictură și ceramică „Orizonturi deschise“







Străvechea cetate a Tomisului nu duce lipsă de artiști și admiratori ai acestora. Dimpotrivă, numărul lor crește continuu, după cum o demonstrează Expoziția de pictură și ceramică „Orizonturi deschise”, organizată de Centrul Cultural Județean Constanța „Theodor T. Burada”, la „Art Gallery Constanța”, din incinta Tomis Mall.







Manifestarea expozițională, al cărei curator este profesorul Florentin Sîrbu, găzduiește lucrările a zeci de artiști plastici în devenire, dar extrem de talentați. Picturile expuse impresionează prin viziunea autorilor asupra realului și imaginarului, prin varietatea tematică, buna stăpânire a tehnicilor desenului și a îmbinării culorilor, prin diversitatea stilistică. Se remarcă lucrările dedicate peisajului maritim, zonei costiere, portului Tomis, clădirilor vechi, monumentale din zona peninsulară a Constanței, dar și cele cu tematică religioasă, care ne reamintesc de rolul jucat de Dobrogea Sfântului Andrei în creștinarea Europei de Est.







Iată câteva nume ale celor care și-au expus picturile în cadrul expoziției și de care, fără îndoială, vom mai auzi de acum înainte: Iuliana Kessler, Laura Sîrbu, Claudia Mihăilescu, Rodica Peșiar, Manuela Damian, Edlena Lazăr, Elena Stănescu, Costinela Satroianu, Cornelia Goșiu și Carmen Ionescu.







Ineditul acestei expoziții îl reprezintă, fără îndoială, secțiunea de ceramică. Șapte artiști în formare expun lucrări inspirate din Cultura Cucuteni (una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, localizată în perioada 5.200 - 3.200 Î. Hr.) și din cultura antică elenă. Vasele cu forme ingenioase și figurinele inspirate din gândirea și imaginația antichității încântă ochiul și sufletul omului modern. Lucrările poartă semnăturile ceramiștilor Ana Maria Ceară, Adriana Ionescu, Mariana Nistor, Simona Niculae, Gabriela Olteanu, Carolina Bogorodea și Mariana Enache.







Vineri, la deschiderea expoziției, alături de artiștii expozanți s-au aflat numeroși invitați, prieteni și rude, admiratori ai artelor plastice.







Profitând de ocazie, am abordat-o pe Simona Niculae (sociolog de profesie), elevă în primul an al Centrului Cultural Județean Constanța, una dintre autoarele lucrărilor de ceramică.







„La această expoziție, prezentăm doar obiectele care au fost arse în cuptorul experimental construit la Mangalia, lângă Muzeul de Arheologie. Lucrările sunt inspirate după obiecte arhaice, din Cultura Cucuteni ori vase antice, grecești. Pentru noi, elevii Centrului Cultural Județean, realizarea acestor obiecte a reprezentat un exercițiu, în care am învățat să controlăm forma, să construim vase după modele. Fiecare obiect realizat a reprezentat o treaptă a învățării. Din acest motiv, pentru noi, aceste lucrări au o valoare deosebită, căci fiecare obiect ieșit din mâinile noastre înseamnă depășirea unui prag de dificultate. Lucrările pe care le vedeți expuse aici sunt creații din al doilea semestru al anului întâi de studii. Am învățat să facem ceramică de la profesorul Florentin Sîrbu, artist ceramist. Suntem șase eleve în anul I, la clasa de ceramică. Fiecare dintre noi are o meserie, dar toate doresc să creeze ceva, să se exprime artistic, iar domeniul ceramicii răspunde acestor aspirații și poate fi privit inclusiv ca o terapie”, a declarat Simona Niculae.







În finalul reportajului nostru, vă propun, stimați cititori, să-l ascultăm pe inițiatorul evenimentului, artistul ceramist Florentin Sîrbu, profesor la Centrul Cultural Județean Constanța „Theodor T. Burada”.







„În urmă cu zece ani, când am venit la această instituție, Centrul Cultural nu avea secția de ceramică. Am fost uimit că în județul Constanța, care are un pământ generos și atâtea cariere, nu a existat o secție de ceramică. Sunt în continuare uimit că Facultatea de Arte din Constanța nu are o secție de ceramică.







În cadrul Centrului Cultural, avem elevi de toate vârstele, de la 6 ani până la 70 de ani. În total, sunt 200 de cursanți la toate secțiile. Cererea e tot mai mare, dar suntem limitați de spațiul insuficient. Cursurile durează trei ani și se încheie cu un examen final, în urma căruia se eliberează o diplomă recunoscută de Ministerul Culturii. Aceasta le dă dreptul posesorilor să desfășoare o activitate în domeniul în care s-au pregătit. Mulți dintre absolvenți își câștigă existența grație celor învățate și nu mai pot trăi fără să picteze sau să modeleze.







Aceasta este prima expoziție pe care eu am organizat-o în Constanța. Din păcate, orașul este extrem de sărac în galerii de artă. Anul trecut, am avut două expoziții cu elevii mei la Varna, Bulgaria. Am rămas plăcut surprins că un oraș mult mai mic decât Constanța are 13 galerii de artă. Toate expozițiile elevilor mei au fost găzduite gratuit, prin grija autorităților locale”, a declarat Florentin Sîrbu.