Fără tatuaje şi piercinguri în şcoli

Gigi Chiru,un pedagog de școală nouă

Gigi Chiru: Onorat aughitoriu, no ! ce iaște piercingul ? Scolerul : Piercingul iaste.....piercingul iaste... atunci cand copilul vrea sa arate ca iaste un scoler nonconformist ca nenea cu scufita rosie.Gigi Chiru: Bravo, mă ! prostovane! (îi zic așe doară nu spre admonițiune, ci spre înghemn și încurajare).Nea Gigi Chiru crede ca scolerul trebuie educat cu biciul.No ! Asta este limita domnului pedagog Chiru.Domnule Chiru,orizontul unui tanar nu se limiteaza la familie sau la profesorul lui.Ei nu traiesc in acvariu.Tinerii nu pot fi mai buni decat lumea,societatea in care s-au nascut.Scolerul cu piercing este micutul de la gradinita care in urma cu 5 ani a fost "educat" de Scufita Rosie.Scufita Rosie l-a intrebat cand se incaleca cu colega lui.Cand micutul de la gradinita l-a vazut pe taticul taticilor cu pantofi rosii in picioare si cu 7 "mamici" la brat ,a spus ca asta este modelul lui in viata.Asa vrea sa traiasca si el.Cand Scufita Rosie i-a spus copilului ca trebuie sa invete ca sa ajunga primar si ca primarul traieste pe picior mare,unde ati fost domnule Chiru ? Cand Scufita Rosie avea un trabuc in gura si pistol la cingatoare,spuneti-mi ce a inteles scolerul ? Acum v-ati convins ca politicianul poate fi un "model" in orasul lui ? Si pentru ca noi,cei care acum dam lectii,am ales "modelele" care ne reprezinta la varful societatii,inseamna ca micul scoler are "educatie".Cum e turcu e si pistolu'.