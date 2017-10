Fără precedent! Eşec în alegerea directorilor în şcolile constănţene

10

pentru Doamna BUCOVALA

Raspunsul Corpului de Control publicat in presa, privind SC 28:" De asemenea, au fost identificate probleme legate de derularea concursurilor școlare locale și județene, gestionate defectuos chiar de către reprezentați ai ISJ Constanța. Alte probleme constatate vizează note modificate la lucrările elevilor, aspecte legate de componența și activitatea comisiei pentru combaterea violenței în școală, completarea cataloagelor cu instrumente de scris degradabile în timp și/sau ușor de sters, cataloage cu note modificate, funcționarea în anii anteriori a unui after school pentru care nu au fost identificate documentele/aprobările specifice, încasarea ilegală a unor sume de bani, suspiciuni legate de completarea procesele verbale ale Consiliului profesoral etc. Pentru toate toate disfuncționalitățile menționate mai sus, echipa ministerială de control a solicitat monitorizarea instituției de învățământ de către ISJ Constanța, inființarea unei comisii care să analizeze punctual aspectele menționate în raportul final, iar pentru faptele care exced cadrul legal vor fi sesizate organele de specialitate, după caz.)" In raspunsul Corpului de Control, se arata ca dupa controlul efectuat la SCOALA 28 Constanta au fost descoperite mai multe abateri ale directoarei, managementul defectuos, abuzuri in functie si chiar fapte penale.Cand veti face public raportul Corpului de control, cand il veti prezenta macar colectivului de cadre didactice ale scolii? De ce ati mai mandatat acelasi director - STAN MIHAELA-sa conduca o scoala cu reputatie buna candva ? Chiar vreti sa o distrugeti de tot?!?!