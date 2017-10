Fără admitere pe dosar! Universităţile obligate să organizeze examen

Fără admitere pe dosar! Universitățile obligate să organizeze examen

Ştire online publicată Marţi, 27 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În Monitorul Oficial nr. 164 din 13 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3313/2012 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2012 – 2013.Examenul de admitere va consta în probă orală sau scrisă, pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive și, în funcție de opțiunea facultăților, pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licență sau disertație, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studiu, scrie evz.ro.Potrivit legii, universitățile vor organiza examene de admitere pentru fiecare program si ciclu de studii universitare. Examenele de admitere se organizeaza pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de catre fiecare institutie de invatamant superior in baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului ordin.În ce constă examenul de admiterePotrivit ordinului, examenul de admitere poate consta si in proba/probe scrisa/scrise sau/si orala/orale pentru testarea cunostintelor si a capacitatilor cognitive. Pentru testarea capacitatilor artistice sau sportive examenul de admitere va contine obligatoriu si o proba practica eliminatorie, sustinuta anterior celorlalte probe. De asemenea, pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenta sau disertatie, dupa caz, dar nu pot fi luate in calcul mediile sau notele din anii de studii.Examen de licență și de masterPentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de licenta, la specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu legislatia in vigoare. Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizeaza in domeniile de studii universitare de master acreditate, la programele de studii legal infiintate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu legislatia in vigoare.Doctorat, cu admitere pe bază de competițiePentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaza pe baza de competitie, in scolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, in domeniile de studii universitare de doctorat aprobate in cadrul acestora, in conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 681/2011, si ale legislatiei in vigoare.