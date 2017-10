„Fantasio”, un brand-umbrelă pentru o companie de spectacole din Eforie Nord

„Fantasio”. „Fantazzio”. Două nume care au în comun o izbitoare asemănare fonetică. Teatrul „Fantasio”, cunoscut la nivel național drept un brand al orașului de la malul mării, a fost desființat în anul 2004. Trei ani mai târziu, în Eforie Nord se înființa o companie de spectacole, cu aproape același nume, intitulată „Fantazzio Star VIP”, condusă de Nelu Băescu, al cărei obiectiv îl aflăm de pe site-ul acesteia: „Promovarea valorilor autentice și a tinerilor artiști prin spectacole de înaltă ținută culturală. Promovarea muzicii folclorice, contemporane și a artei moderne atât în țară, cât și în străinătate. Implicarea în realizarea unor manifestări culturale cu caracter social, educativ”. Destul de pretențios formulat, dacă aruncăm o privire pe unul dintre performance-urile televizate de-ale companiei, semnat de Lică și Lorică: „Eu sunt Vere(?) din Constanța, Cu dolari și euro gheață, Și îmi place ca să-i schimb, Bag exchange-u’ și mă plimb, Că așa-i pe litoral, Ori la bal, ori la spital”. Nu tragem concluzii pe baza unei strofe. Compania mai are în repertoriu momente de comedie, de dans (țigănesc, french can-can, oriental), muzică ușoară, muzică de petrecere, muzică populară. Sindicatul Unic „Fantasio” ne-a trimis, recent, o sesizare prin care acuză compania de spectacole „Fantazzio” de faptul că se folosește de numele unui brand puternic pentru a funcționa pe piața artistică românească, creându-se, astfel, o confuzie nefericită între numele fostului teatru de revistă și compania de spectacole din Eforie. „Suntem nevoiți să răspundem la sute de apeluri telefonice ale unor fani ai fostului Teatru de Revistă «Fantasio», care se întreabă «cum de a ajuns Fantasio în așa hal?» Chiar dacă respectivul escroc se apără cu faptul că nu a plagiat prestigiosul nume deoarece a înlocuit litera «S» cu «ZZ», intenția de păcălire a spectatorilor este mai mult decât vizibilă. Confuzia aduce un prejudiciu oamenilor care au muncit cu adevărat la teatrul constănțean”, se arată în sesizarea semnată de Sindicatul „Fantasio”. Locuri de muncă fără număr la „Fantazzio”, versiunea Eforie De asemenea, în sesizare este condamnat nivelul cultural redus abordat de Compania „Fantazzio”, respectiv inducerea în eroare a publicului prin folosirea unui nume apropiat de cel al teatrului constănțean: „Profitând de aberanta măsură a Consiliului Județean Constanța, un oarecare întreprinzător privat din Eforie a strâns un grup de pseudo - artiști și a creat (spre inducerea în eroare a publicului) o așa-zisă companie artistică, «Fantazzio», cu care cutreieră întreaga țară, prezentând spectacole la un nivel artistic de kitsch vulgar, sub orice critică. Mai mult, sub această emblemă l-a păcălit și pe Dan Diaconescu, care i-a găzduit în mai multe emisiuni OTV ce au indignat milioane de telespectatori”. În replică, Nelu Băescu ne spune că ar fi putut să adopte chiar numele de „Fantasio”, dar, din respect pentru ceea ce a fost teatrul de revistă, a înregistrat numele de „Fantazzio”. Totodată, consideră că nu e cazul ca Sindicatul Unic „Fantasio” să fie deranjat de numele companiei pe care o conduce, mai ales că a optat pentru acest titlu împreună cu foști angajați ai Teatrului Fantasio: Stelică Murariu, Laurențiu Vlad și Vivi Petcu. „În timp ce unii au impresia că sunt mari artiști, deși nu se văd, noi ne-am apucat de treabă. Piața cere sacrificii, în viață trebuie să riști”, afirmă Nelu Băescu, informându-ne, de asemenea, că „Fantazzio” colaborează cu artiști de renume, precum Nelu Ploieșteanu, Elena Merișoreanu, Aurel Pădureanu, Jean Constantin sau Mioara Velicu. Totodată, Băescu vine și cu o propunere pentru cei care au rămas fără locuri de muncă în urma desființării Teatrului „Fantasio”: „Decât să stea pe dreapta și să aștepte bani de la stat, mai bine să vină la noi, e loc pentru toată lumea! Să facă o cerere de angajare și, dacă sunt buni, îi luăm la noi”. „Eu mi-am permis să fac o investiție pentru artiști, să descopăr tinere talente, să-i promovez, ca să nu ajungă în alte țări. Cei care se plâng o fac în necunoștință de cauză, pentru că, atunci când ieși pe piață, publicul alege”, precizează Nelu Băescu. Actualmente, compania „Fantazzio” deține nouă angajați, proiectele bazându-se, în special, pe colaborări cu artiști din țară. „Îi iubesc pe toți artiștii care se dăruiesc artei, de la cei mai mici până la cei profesioniști. Ștafeta trebuie predată și altora”, conchide Nelu Băescu. Sindicatul Unic „Fantasio” nu se resemnează, însă, cu acest gând, cu atât mai mult cu cât, după o desființare abuzivă, sunt nevoiți să dea explicații pentru a clarifica o confuzie care le afectează ce le-a mai rămas – bunul renume: „Foștii artiști ai Teatrului Fantasio, desființat abuziv în urmă cu 5 ani, cu toate drepturile materiale și morale câștigate în Justiție, trăiesc un sentiment de profundă indignare când văd că numele instituției pe care au slujit-o cu credință este vehiculat pe diverse afișe ale unei companii artistice private suburbane sau a unei încropite fundații, nășite de cei ce au desființat prestigioasa instituție constănțeană”, e specificat în sesizarea Sindicatului „Fantasio”.