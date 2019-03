Fanii "Queen", în doliu! Lumea muzicală a mai pierdut un nume uriaş

Fanii "Queen", în doliu! Lumea muzicală a mai pierdut un nume uriaș







Încă o părticică din Queen a devenit istorie. "Este foarte trist să aud căp vechiul meu prieten Marc Grose, pe care l-am auzit prima oară cântând în The Individuals, când amândoi eram încă în școală, a murit. Întotdeauna a cântat super. Odihnește-te în pace!", a scris Roger Taylor, pe Instagram. De asemenea Brian May a transmis și el un mesaj de condoleanțe pe internet.



Marc Grose a fost primul basist al trupei Queen, în anul 1970, timp de câteva luni, el fiind urmat de Barry Mitchell, Doug Bogie și, în cele din urmă, de John Deacon, grupul stabilizându-se la formula de patru.



Marc Grose a cântat cu Queen în primele trei spectacole live ale trupei, pe 27 iunie 1970 într-un spectacol organizat de Primăria orașului Truro, pe 18 iulie 1970 la Colegiul Imperial din Londra, și pe 25 iulie 1970, la Truro's PJ's Club. Pe lângă Marc Grose, din trupă mai făceau parte Freddy Mercury - vocal, Brian May - chitară, și Roger Taylor - percuție.