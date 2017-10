Fanii muzicii rock, în DOLIU: Un mare cântăreț a murit! Mulți români i-au ascultat melodiile

Vești șocante pentru iubitorii de muzică din România și din lumea întreagă! Îndrăgitul interpret al hit-ului Born to be wild a încetat din viață. Este vorba despre Goldy McJohn, membru fondator al formației Steppenwolf, cea care a lansat unele dintre cele mai puternice și cunoscute cântece din întreaga lume. Acesta a murit la 72 de ani. Informația a fost confirmată și de către administratorii paginii sale de Facebook, care au postat un mesaj emoționant. „Goldy a suferit un atac de cord care s-a dovedit a-i fi fatal. (...) Inimile noastre sunt îndurerate în urma pierderii lui Goldy McJohn”.McJohn s-a implicat în formarea trupei Steppenwolf, alături de John Kay și toboșarul Jerry Edmonton, în Toronto, în anii 1967. Înainte, McJohn a fost membru al trupei Mynah Birds, alături de Bruce Palmer și Rick James, iar după plecarea sa, Neil Young s-a alăturat acestei trupe, informează ultimateclassicrock.McJohn a obținut succesul alături de Steppenwolf, al cărui single de debut a fost Born to be wild din 1968, una dintre cele mai cunoscute piese rock, devenită imnul neoficial asl motocicliștilor, conform B1TV. McJohn este considerat unul dintre pionierii hard rock-ului și al muzicii metal. „Am fost devastat”, a spus Anthony Spadaro, unul dintre managerii lui McJohn. „Suntem toți devastați, dar știu, în inima mea, ca și Sonja, soția lui Goldy, că spectacolul trebuie să continue. Goldy asta și-ar dori. El ar spune că e timpul de spectacol!”.