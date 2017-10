Facultăţile de stat la un pas să devină SRL-uri

Părinți, pregătiți de la naștere taxele de școlarizare!

Facultățile de stat la un pas să devină SRL-uri

Pentru unii, a fi licențiat în ziua de astăzi a ajuns sinonim cu a pleca la shopping și a achiziționa ceva mai de… preț. Zbaterile acumulării de „cultură generală” se rezumă la fabricarea de copiuțe în preajma examenelor pentru prea mulți dintre cei care astăzi își alcătuiesc dosarul de admitere la facultate, în timp ce restul trag pe brânci și pierd pe ultima sută de metri. Din nefericire, asistăm, de la an la an, la o scădere dramatică a numărului celor care se mai luptă pentru un loc la „fără taxă“ la o facultate. Ca să nu mai spunem că unele instituții universitare își alcătuiesc planul de școlarizare în baza celui de final de an liceal, în disperarea acaparării cât mai multor plătitori de taxe. Ce oferă mai departe, e greu de precizat, cum la fel de greu este pentru părinți să plătească de la an la an biruri pe post de taxe mărite fabulos. Marina civilă la Academia Navală s-a privatizat? Dacă la Facultatea de Marină Militară, domeniul inginerie navală și navigație, ambele specializări, oferă 43 de locuri fără taxă, nu același lucru se poate afirma și despre Facultatea de Marină Civilă. Aici, la toate cele trei domenii, respectiv șapte spe-cializări, nu există nici un loc fără taxă, toate cele 250 fiind contra cost. „Situația nu este nouă. Și anul trecut s-a întâmplat același lucru”, ne-a informat purtătorul de cuvânt al instituției Lucian Neacșu, care a mai declarat că numărul de locuri fără taxă se redistribuie în urma stabilirii unei ierarhii funcție de medii la finalul anului universitar. „Spre exemplu, în anul universitar 2008-2009, din totalul celor 1.960 de studenți existenți, 234 au fost fără taxă, iar mediile obținute au stabilit ierarhia”. Partea și mai frumoasă urmează la toamnă, când va fi stabilită adevărată taxă de școlarizare și care va fi indexată cu inflația și cu alte alea până la concurența sumei de… Până atunci, toți cei admiși la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța, pe locurile cu taxă, vor avea de plătit suma de 1.000 de lei în 48 de ore de la aflarea veștii că au devenit studenți. Aceasta este prima tranșă din taxa de școlarizare care va fi stabilită în toamnă. Lucru deloc liniștitor pentru părinții care ar fi vrut să știe din start la ce biruri se înhămează! Noii studenți ovidieni în așteptarea verdictului: cu taxă… fără taxă… La Universitatea „Ovidius”, din cele 71 de specializări ale celor 16 facultăți, la 17 se susțin diverse forme de admitere, cum ar fi: interviul, proba scrisă sau proba practică. În rest, concursul de dosare oferă statut de student tuturor celor care-și doresc... Și, cu puțin noroc, 1.350 de viitori studenți vor avea parte de un prim an de studii fără taxă, alți 5.164 putând accesa la viața studențească numai contra unei sume ce variază între 2.200 lei, la specializările teologice, și 10.000 lei la specializări ale Facultății de Arte. Deh, arta cere sacrificii, până la înfometarea artistului „din fașă”. Test la mate pentru viitorii umeciști Pentru anul universitar 2009-2010, Universitatea Maritimă din Constanța are în planul de școlarizare la cele șase specializări ale celor două facultăți – navigație și transport naval și electromecanică navală - 159 de locuri fără taxă și 550 de locuri cu taxă. Taxa de admitere este de 200 lei, iar taxa de școlarizare este cuprinsă între 2.600 și 2.900 lei. Toți cei care aspiră la un loc în această universitate vor susține un test grilă la matematică.