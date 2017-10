Facultatea de teologie provoacă cercetători internaţionali la o dezbatere

Facultatea de teologie provoacă cercetători internaționali la o dezbatere

Astăzi, începând cu ora 9, la hotelul Ibis va avea loc conferința internațională „Philosophy and Theology in Dialogue. Eastern and Western Perspectives”, organizată de Institutul de Cercetare în Filosofie, Religie și Știință (ICFRS) din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius” din Constana.Au răspuns invitației de a participa la evenimentul academic 16 profesori și cercetători de la centre universitare și institute de prestigiu din țară și străinătate: Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, Alexandru Surdu (vicepreședintele Academiei Române), John Farina (George Mason University - America), Manuel Sumares (Braga University - Portugalia), Clara Oliveira (Minho University - Potugalia), Constantinos Athanasopoulos (Open University - Anglia), Martin Solik (University of Cyril and Methodius - Slovacia), Nicolae Achimescu (Universitatea București), Romulus Brâncoveanu (Universitatea București), Dan Gabriel-Sâmbotin (Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române), Dan Mihai Chițoiu (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași), Ioan Dura (Universitatea „Ovidius” din Constanța) etc.Conferința își propune să evidențieze deschiderea interdisciplinară a teologiei față de alte științe, în mod special filosofie.