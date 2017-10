Face greva foamei pentru că nu primeşte cursurile de la colegi

Face greva foamei pentru că nu primește cursurile de la colegi

Un student al Universității Ovidius Constanța a intrat ieri în greva foamei, începând cu ora 13:00. Numele lui este Amet Ilhan, este student al Facultății de Istorie și Științe Politice, specializarea Istorie, anul I, la forma de învățământ cu taxă. Supărarea lui pornește de la faptul că Facultatea de Istorie și Științe Politice nu pune la dispoziția studenților un suport de curs pentru fiecare materie în parte. Un alt argument al studentului a fost: „din motive care mie îmi scapă, actualii mei colegi nu vor să îmi ofere cursurile care s-au predat în decursul semestrului I”, a declarat Amet Ilhan. Din cauza absențelor pe care le-a acumulat pe parcursul semestrului întâi, cursantul ne spune că nu a reușit să-și susțină examenele: „Eu nu pot participa la examenele din sesiunea de iarnă și mai ales la examenul disciplinei de «Istoria veche a României»”, a precizat Amet Ilhan. Studentul consideră un abuz toată situația, o bătaie de joc și o mare discriminare tot ceea ce i se întâmplă. Soluția cea mai la îndemână pe care a avut-o a fost aceea de a intra în greva foamei. Protestul cursantului este pe termen nelimitat: „protestul meu va lua sfârșit numai în momentul în care voi avea garanția că pe viitor nu voi mai fi pus în fața unei situații jenante”, a precizat Amet Ilhan. „Pornesc cu șansa a doua” Amet consideră atitudinea colegilor discriminatorie „Eu consider că la orice facultate, la sfârșitul fiecărui semestru trebuie să primesc suportul de curs. La anumite materii am primit, la altele nu”. Faptul că nu i se oferă cursurile, studentului i se pare o atitudine de discriminare indirectă din partea colegilor. Pentru că nu ajunge la facultate, pentru că nu i se oferă notele de curs și pentru că nu primește foile de la colegi, el consideră că pornește cu șansa a doua. Amet Ilhan nu lucrează, a fost doar în probe la diferite instituții unde a încercat să se angajeze. Nu lucrează, nu merge la cursuri, dar vrea să fie integralist Decanul Facultății de Istorie și Științe Politice, prof. univ. dr. Marian Cojoc a declarat: „Am avut astăzi (nr. ieri) contactul efectiv cu doleanțele lui. Vreau să vă spun că la examenul de astăzi, cel la «Istoria veche a României» nici măcar nu s-a prezentat”. Marian Cojoc a luat legătura cu Mihai Irimia, conf. univ. dr, profesorul de curs și cu Dumitru George, asist. univ. drd, coordonatorii cursului la care studentul a avut examen. Din cele 14 cursuri, studentul a venit la al 13-lea, iar la seminar nu s-a prezentat niciodată. Atunci când i-am spus de bibliotecă, nu i s-a părut normal ca el să meargă și să-și facă documentarea, iar colegii să ia cursul direct de la profesor. Ce să mai spunem de faptul că nici numele complet al profesorului la care susținea testarea nu-l știa. Colegii de an ne-au spus că lor nu le-a cerut niciun curs. „La mine nu a apelat”, răspundea fiecare. Când să apeleze dacă nu a frecventat decât un curs sau două și niciun seminar. Gestul lui este oarecum forțat, pentru că nimeni nu este obligat să-i dea lui cursurile. Consilierea, o soluție pentru „dezinteres” Conform contractului pe care l-a semnat la începutul anului universitar, instituția nu se obligă să-i ofere suportul de curs. „Facultatea dispune de un sistem de suport de curs pe formatul IFR. Dar cest suport este făcut pentru a completa, nicidecum nu înlocuiește cursul”, a declarat decanul. Studentul dorește să fie integralist, la fel ca și colegii lui, care frecventează cursurile. Conducerea universității urmează să discute pe acest subiect și să ia o decizie. Dacă situația nu se remediază, probabil, studentul va fi sfătuit să meargă la un psiholog, pentru consiliere. Studentul este a la doua facultate, iar pe prima a făcut-o tot în cadrul Universității Ovidius, la Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe - Contabilitate. Apoi a urmat cursurile unui master.