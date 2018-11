"Fabrica de umor" s-a lansat pe piaţă. Pe când şi un festival?

"Fabrica de umor" s-a lansat pe piață. Pe când și un festival?

Ce ne-am face dacă nu ar exista umorul? Totul ar fi trist, am fi abătuți, morocănoși, iar viața nu ar mai avea același farmec ca atunci când avem zâmbetul pe buze. Desigur, simțul umorului nu se referă doar la a-i înveseli pe alții, el ne ajută să mutăm centrul atenției de pe partea serioasă, riguroasă a vieții de zi cu zi. Toate acestea în condițiile în care cei mai mulți dintre noi avem tendința de a strica bucuria și amuzamentul vieții luându-ne prea în serios. Altfel spus, dacă știm să aducem umorul în viața noastră, putem începe să ne bucurăm așa cum trebuie de compania celorlalți.Umoriștii constănțeni s-au reunit, week-end-ul trecut, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde a avut loc lansarea volumului colectiv „Fabrica de umor”, în paginile căruia puteți găsi epigrame, poezii vesele, proză scurtă, dar și caricaturi.Evenimentul a fost organizat de Compania „Celco” și Clubul Umoriștilor Constănțeni și reprezintă un omagiu adus fabricii de BCA din Constanța, actuala Celco SA, care, în cei 45 de ani de existență, a contribuit la dezvoltarea sectorului construcțiilor edilitare și industriale, producând și livrând produse de înaltă calitate.Volumul „Fabrica de umor” cuprinde lucrările a 17 umoriști - autori consacrați în competițiile și festivalurile naționale, de unde s-au întors cu numeroase trofee: Florin Alexandru, Traian Brătianu, Petru Brumă, Simona Callas, Claudia Croitoru, Loredana Florentina Dalian, Ananie Gagniuc, Liviu Kaiter, Leonte Năstase, Dan Norea, Ana Ruse, Ion Ruse, Luminița Scarlat, Liliana Stoica, Ion Tița-Călin, Ionuț Daniel Țucă și Roland Florin Voinescu. Coperta este ilustrată de Marian Avramescu, caricaturist de renume internațional.Totul s-a petrecut într-o sală plină de oameni de cultură, familiile autorilor lucrării amintite, prieteni, alături de primarul Decebal Făgădău. Edilul a primit din partea Clubului Umoriștilor o medalie jubiliară, la fel ca și invitații prezenți la eveniment.În deschidere, a luat cuvântul ziaristul și scriitorul Ion Tița-Călin, care le-a mulțumit tuturor că au dat curs invitației de a sărbători împreună împlinirea a 45 de ani de existență a fabricii de beton celular autoclavizat din Constanța, Celco SA.„În anul 1990, fabrica și-a schimbat numele în Celco, iar în 1997 s-a privatizat. Ea se numără printre puținele unități industriale din Dobrogea, care au supraviețuit acestui proces. În loc să fie demolată și vândută la fier vechi, așa cum au procedat mulți alți cumpărători ai activelor statului, fabrica a intrat într-un amplu proces de retehnologizare, modernizare, extindere și diversificare a producției, proces care continuă și acum. Compania Celco din zilele noastre este, în fapt, un grup de fabrici și de cariere de materiale de construcții. Acestea produc: BCA, adezivi și mortare, var, nisip și piatră. Capacitatea de producție a fabricii de BCA a crescut de la 450.000 - 500.000 mc pe an, iar cota de pe piața internă, la 20%. Astăzi, la împlinirea a 45 de ani de existență, grupul de firme Celco reunește capacități de producție din mai multe sectoare industriale: producția de BCA, fabricarea adezivilor și mortarelor uscate, fabricarea varului (îndeosebi a varului special creat pentru producția de BCA), exploatarea carierelor de nisip și calcar din localitatea Tașaul”, a declarat acesta.★ ★ ★La rândul său, președintele Clubului Umoriștilor, Dan Norea, a precizat că numele de „Fabrica de umor” vine de la sponsor, și anume Celco. El a declarat că membrii acestui club vor continua să se întâlnească lună de lună și să țină legătura cu umoriștii din țară. Totodată, ei își vor trimite lucrările la reviste, la festivaluri de umor, acolo unde sunt premiați cu diplome și medalii.În ciuda rezultatelor obținute la diferitele concursuri ori festivaluri, umoriștii au o problemă pe care ar vrea s-o rezolve.„Cred că orașul Constanța este singurul din țară care nu a organizat, până acum, festivaluri de umor, dar pentru a face așa ceva avem nevoie de bani”, a subliniat Norea.Pe Ananie Gagniuc l-am găsit așa cum îl știm, vesel și glumeț ca întotdeauna. „Mă bucur că facem lansarea acestei cărți, la zece ani de la lansarea Clubului Umoriștilor. Mulți dintre colegi au peste 65 de ani, dar nu dau exemple, doar arăt și toți au creații care binedispun lumea”, a spus Gagniuc.