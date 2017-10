„Fabrică“ de marinari la standarde internaţionale

„Fabrică“ de marinari la standarde internaționale

Cu o bază materială ultramodernă și dispunând de dotări de ultimă generație atât în ce privește tehnica de navigație, cât și ca spații de învățământ, Universitatea Maritimă din Constanța se prezintă astăzi total schimbată față de 6 februarie 1990, anul desprinderii sale din Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”. Amiral Ilie Ștefan, comandantul Institutului Militar de Marină „Mircea cel Bătrân” o lungă perioadă de timp, amiral Ștefan Iordache, șeful Statului Major al Marinei Militare, Decebal Făgădău, viceprimarul Constanței, senator Mircea Banias, fost absolvent al UMC, Valentin Zeicu, directorul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile Constanța, sunt doar câteva din numele ce au dat greutate evenimentului organizat sâmbătă, 14 februarie, de UMC: Ziua porților deschise pentru absolvenții universităților de marină. Pe „ordinea de zi” au figurat o prezentare a stadiului actual al învățmântului de marină, o vizită în principalele puncte de interes ale UMC, dar și o discuție asupra unor inițiative viitoare, la care au răspuns prezent numeroși invitați. Fosta școală de partid înlocuită cu o universitate… laxă „Noi punem acum în contact cadrele didactice cu absolvenții universității, care au devenit poate mai bine pregătiți în domenii practice, pentru că sunt oameni care au navigat 20-30 ani și care astăzi știu ce le-a lipsit atunci când au terminat facultatea”, a declarat prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, rectorul UMC. Trecând din planul festivist în cel concret, l-am întrebat ce părere are despre problemele nu tocmai măgulitoare care sunt ridicate pe forumul site-ului UMC, vizavi de slaba pregătire a unor absolvenți care ajung pe puntea navelor. Rectorul a afirmat: „Noi când terminăm studiile cu studenții noștri, aceștia au capabilitatea de a merge să susțină examenul de brevet, pe care îl dau cu Autoritatea Navală Română. Înainte, însă, au o perioadă obligatorie de practică de 6 luni, pentru învățământul tehnic mecanic și electrotehnic, și 12 luni pentru absolvenții de la navigație. Consider că aceea ar trebui să fie sita care-i cerne pe cei buni de incompetenți”. Recunoscut în urmă cu ceva ani ca unul dintre universitarii foarte exigenți ai acestei instituții, chiar rectorul pare să se fi aliniat… noului trend, afirmând că nu duritatea este importantă, ci să-ți faci cum trebuie treaba la catedră. „E bine să se știe că n-au trecut pe lângă noi 19 ani de când am înlocuit fosta școală de partid cu o universitate la standarde europene”, a declarat prof. univ. Doina Carp. O bună parte a universității se află la Baza nautică și multă lume nu știe acest lucru, afirmând că la noi se face numai teorie. Prof. univ. Lucian Băluț slujește, după cum ne-a declarat, Universitatea de aproape 29 de ani și pentru el fiecare aniversare de acest gen constituie un moment de bilanț. „Îmi permite să mă uit în spate și să trag concluzii”. Întrebat dacă, la ora actuală, absolvenții sunt mai bine pregătiți decât cei din anii anteriori, universitarul nu s-a ascuns: „N-au cum să fie mai bine pregătiți pentru simplul motiv că, anterior, doar 6% din bacalaureați ajungeau studenții noștri, pe când acum 25 chiar 40% ajung în băncile facultăților. Trebuie să avem în vedere un alt tip de școală, ținând cont că avem alt eșantion școlar. Studenții actuali n-au forța celor de-acum 20 de ani”. Și pentru că am tot vorbit despre absolvenți, iată părerea unuia dintre ei. Teodor Alexandru Brumă a absolvit Universitatea în anul 1999, actualmente fiind căpitan. Consideră că și-a ales o meserie care-i oferă posibilități materiale imediate, pe care nu le oferă aproape nici o altă specializare în România. „Este una dintre puținele facultăți care-ți oferă garanția, la absolvire, a unui loc de muncă sigur. Și, pe lângă satisfacțiile materiale, există și cele profesionale, concretizate în promovarea rapidă în funcție, ca o apreciere a valorii tale la locul de muncă”. Cât privește calitatea celor care ajung să-i fie colegi la navă și care au absolvit UMC, consideră că cei bătrâni ar trebui să-i privească cu mai multă indulgență „și să nu uite că și ei, la începuturi, nu știau să pună un punct pe hartă”.