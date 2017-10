În culisele Teatrului de Operă și Balet

"Fabrica" de costume de scenă

O întreagă industrie de teatru și film ai zice că produce costumele care fascinează într-un spectacol de operă sau de balet. Toate tutu-urile diafane, cu broderie de fir argintiu sau auriu, cu diademe strălucitoare care transformă fiecare balerină-ntr-o zânuță ori îngeraș, ori amplele rochii de la operă, cu trenă și corset, fabulos de elegante.Ei bine, marea industrie de film și teatru care se înfoia în imaginația mea este formată din două croitorese pentru femei, două pentru bărbați și o modistă. Le-am găsit în atelierele Teatrului de Operă și Balet așteptând-o pe Adriana Grand, scenografa, să le spună ce au de făcut în continuare. Și de făcut au, că peste două săptămâni este premiera la „My Fair Lady”, spectacol cu cor, corp de balet și soliști. Asta înseamnă multe costume, însă încă nu au idee câte. Croitoresele de damă știu doar că Eliza va schimba opt toalete. În minte le stăruie „Don Quijote”, care a avut premiera astă vară pe final de stagiune. 60 de costume au avut de făcut într-o lună și jumătate. „În ziua premierei, la ora12.00, încă se croia. Ultimele costume au fost gata la 17.00, iar la 19.00 se ridica cortina. Dar s-a lucrat cu plăcere. A fost extraordinar”. Cati Spânu povestește cu zâmbetul pe buze. E de 22 de ani aici, deși are 40 de ani. E iute și pricepută. Până să terminăm de vorbit a făcut două bretele ușor încrețite. „În ultimul timp, s-a tot întâmplat să lucrăm până-n ziua premierei”, continuă ea cu ochii pe ac. „Dar când e volum mare ne ajutăm unii pe alții. Dacă-ți place ce faci, nu-ți pare greu sau mult”. Colaboratoarea ei este Georgeta Neagu, ea fiind de fapt veterana atelierului de confecții femei în care lucrează de 36 de ani. Am mai aflat de la ele că cele mai laborioase sunt tutu-urile cu volanele lor suprapuse prinse de chilotul de pânză, și cel mai greu le e să desfacă și să refacă pentru că s-a schimbat viziunea scenografului. Din fericire, asta nu s-a mai întâmplat de ceva vreme. De specializat pe genul acesta de croitorie - de scenă - s-au specializat la locul de muncă. De ce e croitoria de scenă diferită? „Pentru că aici ai un anumit croi, care să nu pocnească. Se pune, de exemplu, mânecă cu pavă, să dea voie la mișcare. Și la lycra, la pantaloni se pune acea pavă, să nu rămână balerinii în fundul gol pe scenă”. Procedeul prin care iau naștere costumele de scenă este simplu: scenograful face schițele, iar croitoresele execută. „Am făcut acum vreo 4 ani costumele pentru «Spărgătorul de nuci». Foarte multe costume și foarte frumoase! Iar scenografa știa să le croiască”. A mai fost un scenograf, bulgar, care a rămas în amintirea croitoreselor tocmai fiindcă știa să mânuiască foarte bine și foarfeca. „Și de la ei am mai învățat meserie”, explică cufundată în prinderea unui guler și croitoreasa din camera cealaltă, de la costume de bărbați, Georgeta Marinescu. Pe ea o ajută Ionelia Lăzărescu. Și împreună fac toate costumele bărbaților ce urcă pe scenă - fie balerini sau cântăreți. „Armura lui Don Quijote a fost cea mai grea piesă de până acum. Ne-am muncit un pic până am găsit cum să o facem să pară metalică”. Armura celebrului aventurier a fost făcută din meșină (cea folosită de cizmari pentru căptușeli) căreia i-a dat formă și ținută un burete, iar „niturile” au fost nasturi dați cu bronz. Tot ea ne-a explicat că marea majoritate a hainelor balerinilor sunt făcute din lycra sau din catifea elastică din care se fac pantaloni și tunici. „Trebuie să ai răbdare” ne spune femeia ridicând ochii și sprâncenele din lucrul său. „Dacă n-ai răbdare și nu-ți place n-ai sta, că nu salariul e cel care te ține. Mergem la premiere, ne bucurăm și noi de costume și de reacția publicului. Asta-i satisfacția noastră. Am tot avut oferte, dar nu am vrut să plec. Dacă aici e sufletul?”.De fapt, printre teancurile de materiale și de lucruri de făcut asta e atmosfera pe care am găsit-o în atelierul teatrului. Ar putea lucra oriunde, în branșă, dar nu vor. Aici le place. În ciuda unor salarii mici, există, încă, un entuziasm mare.