Expoziţie unicat! Anul nou chinezesc, sărbătorit la Medgidia

Expoziție unicat! Anul nou chinezesc, sărbătorit la Medgidia

22 de picturi despre istoria și tradiția chineză vor fi expuse, începând de mâine, la Casa de Cultură din Medgidia. Expoziția, intitulată „Highlights of the Chinese New Year Paintings”, este organizată de Universitatea „Andrei Șaguna”, cu prilejul apropiatei aniversări a Anului Nou Chinezesc.Succesiunea celor 22 de picturi sugestive oferă o interesantă incursiune în istoria și tradiția culturală chineză. Colecția, alcătuită din reproduceri ale celor mai valoroase picturi de epocă aflate în tezaurul de patrimoniu al Bibliotecii din Shanghai, surprinde datini legate de evenimentele fericite de familie sau de sărbători naționale precum Anul Nou Chinezesc și Festivalul Lampioanelor.În fiecare an, Biblioteca din Shanghai realizează două expoziții pe care le dăruiește Universității „Andrei Șaguna” pentru ca vernisajul lor să marcheze cele două mari evenimente, Ziua Națională a Chinei și Anul Nou Chinezesc.Ca una din cele 84 „Ferestre deschise ale Shanghai-ului”, înființate în toate orașele din lume înfrățite cu vestita metropolă chineză, Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța își onorează acest titlu prin organizarea unor importante activități științifice și culturale dedicate Chinei, precum această expoziție, care marchează, la Medgidia, municipiu înfrățit cu localitatea Zhumadian, sărbătoarea intrării în Anul Maimuței de Foc.Vernisajul expoziției va avea loc mâine, începând cu ora 14.00, la Casa de Cultură „I.N. Roman” din Medgidia.