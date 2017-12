Expoziție inedită, la Universitatea "Andrei Șaguna"

Universitatea „Andrei Șaguna” găzduiește, în aceste zile, o expoziție inedită, deschisă publicului larg, având ca temă personalitățile a trei medici români care, în urmă cu 80 de ani, au fost voluntari în China, dăruind întreaga pricepere și renunțând la viața lor așa cum o știau ei, pentru a parcurge mii de kilometri ca să fie solidari cu poporul chinez angajat în lupta pentru libertate.Expoziția fotodocumentară, bilingvă, realizată de Asociația de Prietenie a Poporului Chinez cu Străinătatea și Administrația Mausoleului Eroilor din Shanghai, are ca simbol o nobilă triadă: prietenia care nu se uită, eroismul până la sacrificiu și recunoștință veșnică.Cele 15 panouri cu dimensiuni impresionante, care te întâmpină în holul universității, reprezintă un înalt omagiu adus celor trei doctori români Bucur Clejan, soția sa Gisela și David Iancu, care ajunși în China în anii 1930 - 1940, făcând parte din echipa internațională de ajutor medical, au dat dovadă de sacrificiu și dăruire, faptele lor eroice de salvare a răniților și bolnavilor fiind mereu evocate de poporul chinez. Gisela Clejan s-a îmbolnăvit în timpul acestei misiuni și și-a găsit odihna în pământul Chinei, la vârsta de 39 de ani.Președintele UAȘ, prof. univ. dr. Aurel Papari, a prezentat expoziția și a subliniat importanța deosebită a evenimentului, o expresie a puternicei prietenii pe care o are poporul chinez pentru poporul român. De altfel, expoziția „Bucur și Gisela Clejan, David Iancu. Contributori la istoria prieteniei chino-române” este una dintre numeroasele expoziții pe care Universitatea „Andrei Șaguna” le organizează în fiecare an, în calitatea sa de „Fereastră deschisă a Shanghaiului” și de gazdă a filialei Constanța a Asociației Române de Prietenie cu China. Cei interesați pot viziona expoziția până la data de 21 decembrie.