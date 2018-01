Expoziţie inedită la Constanţa. "100 Drawings by Vincent van Gogh"

Expoziție inedită la Constanța. "100 Drawings by Vincent van Gogh"

Constănțenii sunt invitați, week-end-ul acesta, să vizioneze o expoziție inedită. Evenimentul, organizat de JCI Constanța, va fi găzduit de Muzeul de Artă din Constanța, vernisajul fiind programat pentru ora 15.00.Intitulată „100 drawings of Vincent van Gogh”, expoziția va fi deschisă de senatorul JCI, Thomas Emmerling.Thomas Emmerling a fost Președinte Național JCI Germania în anul 2003 și este actual Senator JCI. Iubitor de artă și frumos, Emmerling are în colecția personală 100 de desene Vincent van Gogh. Cele 100 dintre desenele lui Vincent sunt heliogravuri tipărite după Vincent van Gogh (publicate în 10 volume), cuprinse în colecția industriașului olandez Hydde Nieland din Dordrecht. Aceste lucrări au fost publicate la tipografia olandeză Versluys en Scherjon din Utrecht și achiziționate pentru prima oară în timpul unei expoziții de la Haga, în 1892. Portofoliul a fost publicat cu ocazia inaugurării Muzeului din Dordrecht din Olanda, în 1905.Portofoliul original tipărit la Versluys en Scherjon, primul publicat, este prezentat în expoziția de față. Este prima colecție de heliogravuri după desenele lui Vincent van Gogh. Expoziția va fi prezentă în cadrul Muzeului de Artă Constanța până în data de 13 ianuarie 2018.Prezentarea expoziției va fi urmată de un training susținut de Senatorul JCI Thomas Emmerling, intitulat „Art as a business”.