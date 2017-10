Expoziţie inedită de Ziua Naţională a Tineretului, la Universitatea Maritimă

Expoziție inedită de Ziua Națională a Tineretului, la Universitatea Maritimă

Ştire online publicată Vineri, 28 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul Clusterului Transfrontalier al Energiei Verzi, din cadrul Universității Maritime din Constanța, marchează Ziua Națională a Tineretului, prin organizarea, în ziua de 2 mai 2017, a unui eveniment expozițional intitulat „Tinerii și Energie Verde”, la sediul universității din Strada Mircea cel Bătrân, Nr 104.Manifestarea se adresează elevilor, studenților și tinerilor cercetători constănțeni, proveniți din instituțiile membre ale Clusterului și nu numai.Evenimentul expozițional are drept obiectiv general prezentarea, în imagini, a viziunii participanților referitoare la energia verde. Manifestarea reprezintă o oportunitate pentru aceștia de a-și prezenta punctele de vedere asupra tematicii anunțate, sub formă de postere, fotografii, picturi, machete, toate acestea conducând la creșterea gradului de conștientizare, la nivelul societății, cu privire la aportul adus, de către expozanți, la dezvoltarea sustenabilă a zonei noastre.La expoziția care este deschisă vizitatorilor în intervalul orar 12:00- 15:00, și-au anunțat participarea, în calitate de expozanți, studenți și masteranzi ai Universității Maritime din Constanța, elevi ai Colegiului Tehnic Energetic Constanța, Liceului Tehnologic “Gheorghe Duca”, Liceului Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, Colegiului Tehnic “Vasile Pârvan” Constanța.Calitatea de expozanți ai Centrului Eterprise Europe Network, din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, INFO-POINT RISK MANAGEMENT OF BLACK SEA BASIN, din cadrul universității ori a SEOPMM Oceanic Club va contribui la formarea competențelor cu privire la dezvoltarea durabilă a tinerilor vizitatori, la promovarea conceptului utilizării energiei verzi, la asimilarea informațiilor necesare orientării profesionale, astfel încât vor fi extinse oportunitățile de angajare în câmpul muncii sau de inițiere a unei afaceri proprii.